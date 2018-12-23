XWPR_Histogram_Vol 指标用柱线上的彩色图标来显示直方图的走势方向。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 在 “不使用额外缓冲区计算价格序列中间均价” 一文中详细描述了这些类的使用。





图例 1. XWPR_Histogram_Vol_Direct 指标