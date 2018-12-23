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XWPR_Histogram_Vol_Direct - MetaTrader 5脚本
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XWPR_Histogram_Vol 指标用柱线上的彩色图标来显示直方图的走势方向。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 在 “不使用额外缓冲区计算价格序列中间均价” 一文中详细描述了这些类的使用。
图例 1. XWPR_Histogram_Vol_Direct 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22452
XWPR_Histogram_Vol_Direct_HTF
XWPR_Histogram_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项XWPR_Histogram_Vol_Direct_Alerts
XWPR_Histogram_Vol_Direct 指标收到交易信号时可提供警报，发送电子邮件和推送通知
ZeroLagEMA
零滞后 EMA 指标Zero_Lag_RSI
零滞后 RSI 指标