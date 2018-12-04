基础:

RSX (相对强弱质量指数) 指标 (最初是由 Mark Jurik 所开发) 是一个著名而又广泛使用的指标。有的时候它与一些过滤方法（大多数是水平的交叉）组合使用以避免 RSX 在某些市场条件下可能产生的错误信号，这个版本就是尝试解决在此版本RSX上使用两个过滤器的问题。

这个版本:

这个版本使用阶梯表作为过滤器以减少 RSX 生成信号的数量，并且（如有可能）使它的使用更加简单和安全。阶梯的大小是以 RSX 百分比的形式输入的，您设置 RSX 变化的最小值，超过了它就认为是个大的改变。也可以预先对价格进行平均过滤再进行随机振荡的计算，通过这种方法，RSX可以被 "双重过滤" (在RSX计算之前价格进行了过滤，然后再用阶梯图对所计算的RSX结果进行过滤). 在这个版本中可以使用以下平均方法:

简单移动平均

指数移动平均

平滑的移动平均

线性加权移动平均



用法 :

您可以使用阶梯柱的颜色改变来作为信号。