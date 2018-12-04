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平均的RSX阶梯图 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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基础:

RSX (相对强弱质量指数) 指标 (最初是由 Mark Jurik 所开发) 是一个著名而又广泛使用的指标。有的时候它与一些过滤方法（大多数是水平的交叉）组合使用以避免 RSX 在某些市场条件下可能产生的错误信号，这个版本就是尝试解决在此版本RSX上使用两个过滤器的问题。

这个版本:

这个版本使用阶梯表作为过滤器以减少 RSX 生成信号的数量，并且（如有可能）使它的使用更加简单和安全。阶梯的大小是以 RSX 百分比的形式输入的，您设置 RSX 变化的最小值，超过了它就认为是个大的改变。也可以预先对价格进行平均过滤再进行随机振荡的计算，通过这种方法，RSX可以被 "双重过滤" (在RSX计算之前价格进行了过滤，然后再用阶梯图对所计算的RSX结果进行过滤). 在这个版本中可以使用以下平均方法:

  • 简单移动平均
  • 指数移动平均
  • 平滑的移动平均
  • 线性加权移动平均

用法 :

您可以使用阶梯柱的颜色改变来作为信号。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22394

图表上的 Jurik 平滑起源趋势 图表上的 Jurik 平滑起源趋势

图表上的 Jurik 平滑起源趋势

ALB平均的RSX ALB平均的RSX

可适应回溯平均的 RSX

波动性指标 波动性指标

用于时间序列分析的很好的指标，显示了稳定的属性。指标计算了周期数为14的双重指数移动平均和收盘价格的差距，非常有助于识别异常的价格波动。

有浮动水平的 Cuttlers RSI 适应性 EMA 有浮动水平的 Cuttlers RSI 适应性 EMA

简要描述