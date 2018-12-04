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有浮动水平的 Cuttlers RSI 适应性 EMA - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
背景:
这个指标是 Cuttlers' RSI 适应性 EMA 指标 (原来发布在这里 : Cuttlers RSI 适应性 EMA ) 的扩展版本。
增加的扩展:
为了避免一些错误信号 (因为 Cuttlers' RSI 适应性 EMA 的斜率可能在盘整市场上改变太多次)，这个版本加上了浮动水平作为趋势改变的标准。您有选项来选择两种颜色改变模式:
- 当与外部水平交叉时改变颜色
- 当中间水平 (一种 "零线") 被交叉时改变颜色
用法 :
使用颜色的改变作为信号。建议在实际交易之前对水平做些实验。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22388
Cuttlers RSI 适应性 EMA 带
Cuttlers RSI 适应性 EMA 带Cuttlers RSI 适应性 EMA
Cuttlers RSI 适应性 EMA