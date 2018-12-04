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有浮动水平的 Cuttlers RSI 适应性 EMA - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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背景:

这个指标是 Cuttlers' RSI 适应性 EMA 指标 (原来发布在这里 : Cuttlers RSI 适应性 EMA ) 的扩展版本。

增加的扩展:

为了避免一些错误信号 (因为 Cuttlers' RSI 适应性 EMA 的斜率可能在盘整市场上改变太多次)，这个版本加上了浮动水平作为趋势改变的标准。您有选项来选择两种颜色改变模式:

  • 当与外部水平交叉时改变颜色
  • 当中间水平 (一种 "零线") 被交叉时改变颜色

用法 :

使用颜色的改变作为信号。建议在实际交易之前对水平做些实验。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22388

波动性指标 波动性指标

用于时间序列分析的很好的指标，显示了稳定的属性。指标计算了周期数为14的双重指数移动平均和收盘价格的差距，非常有助于识别异常的价格波动。

平均的RSX阶梯图 平均的RSX阶梯图

简要描述

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