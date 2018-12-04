背景:

这个指标是 Cuttlers' RSI 适应性 EMA 指标 (原来发布在这里 : Cuttlers RSI 适应性 EMA ) 的扩展版本。

增加的扩展:

为了避免一些错误信号 (因为 Cuttlers' RSI 适应性 EMA 的斜率可能在盘整市场上改变太多次)，这个版本加上了浮动水平作为趋势改变的标准。您有选项来选择两种颜色改变模式:

当与外部水平交叉时改变颜色

当中间水平 (一种 "零线") 被交叉时改变颜色



用法 :

使用颜色的改变作为信号。建议在实际交易之前对水平做些实验。