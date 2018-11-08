思路来自 - vgs

mq5 代码作者 - barabashkakvn

注意：只能用于锁仓账户!净额账户不能使用!

止损和获利是根据 iATR(平均真实范围，ATR)指标动态计算的 - 在柱#0上的指标值乘以Stop Loss (用于取得止损) 和 Take Profit (用于取得获利) 比率。

如果有超过一个开启的仓位，并且没有用于锁仓的订单，就检查是否能够平均此仓位:

如果有买入仓位，而当前的卖家报价低于它的建仓价格距离超过了 Distance , 就开启另一个买入仓位。

, 就开启另一个买入仓位。 如果有卖出仓位，而当前的买家报价高于其建仓价格距离超过了Distance, 就开启另一个卖出仓位。

Distance 是为四位小数标准值设置的。

开启仓位的交易量可以是常数或者是动态计算的:

仓位交易量固定 - Lots 参数大于 0.0, 而 Risk 等于 0.0; Lots 参数设置了仓位的交易量 (手数)

参数大于 0.0, 而 等于 0.0; 参数设置了仓位的交易量 (手数) 仓位交易量是动态的 - Lots 参数是 0.0, 而 Risk 大于 0.0; Risk 设置了每个交易的风险

跟踪止损的任务是把止损移动到盈亏平衡点 (在第一次修改仓位时) 以及作为追踪 (为了之后的修改). Trailing Stop 是在修改之后价格距离止损的最小距离, Trailing Step 是跟踪止损的步长。这两个参数都减少为四位小数货币对的标准值。

Bars Control 参数定义了EA的运行: 只在新柱 ("true") 或者在柱内 ("false").





生成交易信号

交易信号的一般参数: Current Bar 是当前柱

趋势过滤器

趋势过滤器比较当前柱(Current Bar)和前一个柱(Current Bar-1)上 iMA （移动平均，MA）的值。 价格和 MA 指标的最小距离. 为了建立买入仓位，MA 应当在价格下方，而对于建立卖出仓位，MA应当高于价格。 RSI 过滤器

RSI 过滤器是比较当前柱(Current Bar)上的RSI (相对强弱指数，RSI)指标值和 RSI level UP 以及 RSI level DOWN 水平值。对于 卖出仓位的建立信号，RSI应当超过 RSI level UP, 而对于买入信号，它应当低于RSI level DOWN.





锁仓

如果有已经开启的仓位，并且最近的相同方向上的收盘价接近亏损，这是锁仓的先决条件。让我们这样做:

如果有买入仓位，而之前买入亏损平仓，而当前的卖家报价距离与买入仓位开盘价等于或者大于 Distance ，就再开一个买入仓位。不管更高还是更低 - 距离的值使用的是绝对值。

，就再开一个买入仓位。不管更高还是更低 - 距离的值使用的是绝对值。 如果有卖出仓位，而之前卖出亏损平仓，而当前的买家报价距离之前仓位开盘价等于或者大于Distance，就再开一个卖出仓位。不管更高还是更低 - 距离的值使用的是绝对值。

侦测仓位的平仓时刻是在 OnTradeTransaction 中进行的。





EURUSD, M15:



