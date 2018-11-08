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JFatlCandle_Chl_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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JFatlCandle_Chl_HTF.mq5 (28.76 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
JFatlCandle_Chl.mq5 (21.69 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 JFatlCandle_Chl 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)

为了指标的运行，要把 JFatlCandle_Chl.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图 1. JFatlCandle_Chl_HTF

图 1. JFatlCandle_Chl_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22258

JSatlCandle_Chl_HTF JSatlCandle_Chl_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 JFatlCandle_Chl 指标

Exp_XDeMarker_Histogram_Vol_Direct Exp_XDeMarker_Histogram_Vol_Direct

基于 XDeMarker_Histogram_Vol_Direct 指标信号的交易系统

XDeMarker_Histogram_Vol_Direct_HTF XDeMarker_Histogram_Vol_Direct_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 XDeMarker_Histogram_Vol_Direct 指标

XDeMarker_Histogram_Vol_Direct_Alerts XDeMarker_Histogram_Vol_Direct_Alerts

XDeMarker_Histogram_Vol_Direct 指标在有交易信号到来时提供提醒，发送电子邮件和推送通知