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Without shadow arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Поиск баров без одной или без двух теней. Построение DRAW_ARROW.
Используются два индикаторных буфере - один для сигнализации об отсутствии верхней тени и второй для сигнализации об отсутствии нижней тени. Оба построения отрисовываются одинаковым значком (параметр Symbol code to draw Shadow), но разными цветами. Коды значком можно посмотреть:
- редактор MetaEditor - справка MQL5 - поиск слова "Wingdings"
- на сайте: Wingdings
Смещение значком задаётся через параметр Arrow shift.
Without shadow color histogram
Индикатор поиска баров без теней. Используется построение DRAW_COLOR_HISTOGRAMDoubleToText
Переводит число в текст.
Exp_XDeMarker_Histogram_Vol_Direct
Торговая система на сигналах индикатора XDeMarker_Histogram_Vol_DirectJSatlCandle_Chl_HTF
Индикатор JFatlCandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах