CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Without shadow arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1842
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Поиск баров без одной или без двух теней. Построение DRAW_ARROW.

Используются два индикаторных буфере - один для сигнализации об отсутствии верхней тени и второй для сигнализации об отсутствии нижней тени. Оба построения отрисовываются одинаковым значком (параметр Symbol code to draw Shadow), но разными цветами. Коды значком можно посмотреть:

  • редактор MetaEditor - справка MQL5 - поиск слова "Wingdings"
  • на сайте: Wingdings

Смещение значком задаётся через параметр Arrow shift.


Without shadow arrow

Without shadow color histogram Without shadow color histogram

Индикатор поиска баров без теней. Используется построение DRAW_COLOR_HISTOGRAM

DoubleToText DoubleToText

Переводит число в текст.

Exp_XDeMarker_Histogram_Vol_Direct Exp_XDeMarker_Histogram_Vol_Direct

Торговая система на сигналах индикатора XDeMarker_Histogram_Vol_Direct

JSatlCandle_Chl_HTF JSatlCandle_Chl_HTF

Индикатор JFatlCandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах