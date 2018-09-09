Without shadow arrow

Поиск баров без одной или без двух теней. Построение DRAW_ARROW.

Используются два индикаторных буфере - один для сигнализации об отсутствии верхней тени и второй для сигнализации об отсутствии нижней тени. Оба построения отрисовываются одинаковым значком (параметр Symbol code to draw Shadow), но разными цветами. Коды значком можно посмотреть:

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на сайте: Wingdings

Смещение значком задаётся через параметр Arrow shift.







