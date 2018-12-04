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ALB 平均的 RSI - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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没有使用“单纯”的价格来计算，而是使用可适应回溯平均过的价格来计算的RSI

RSI 的价格平均:

使用过滤过的（平均过的）价格的优点是一些错误信号在来源部分就被过滤掉了（通过价格的平均），这样在RSI计算过程中（错误信号）也就会被去除。另外，因为平均是可适应的，这也意味着RSI也是可适应的。

ALB 可以使用的平均:

  • 简单移动平均
  • 指数移动平均
  • 平滑的移动平均
  • 线性加权移动平均

用法 :

建议对参数做一些实验，但是RSI的用法还是和通常一样：或者使用斜率或者根据重要水平的交叉来做信号。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22235

ALB 平均的 RSI of - wnz ALB 平均的 RSI of - wnz

可适应回溯平均的 RSI　－　含有规范化的区域

ALB的随机振荡 - wnz ALB的随机振荡 - wnz

可适应回溯平均的随机振荡 - 含有规范化的区域

alb 平均的随机振荡 alb 平均的随机振荡

可适应回溯平均的随机振荡

Alb 随机振荡 Alb 随机振荡

可适应回溯随机振荡