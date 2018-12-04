没有使用“单纯”的价格来计算，而是使用可适应回溯平均过的价格来计算的RSI

RSI 的价格平均:



使用过滤过的（平均过的）价格的优点是一些错误信号在来源部分就被过滤掉了（通过价格的平均），这样在RSI计算过程中（错误信号）也就会被去除。另外，因为平均是可适应的，这也意味着RSI也是可适应的。

ALB 可以使用的平均:

简单移动平均

指数移动平均

平滑的移动平均

线性加权移动平均



用法 :

建议对参数做一些实验，但是RSI的用法还是和通常一样：或者使用斜率或者根据重要水平的交叉来做信号。