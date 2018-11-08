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XCCI_Candle_Vol_Zer_Alerts - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XCCI_Candle_Vol_Zer_Alerts.mq5 (47.28 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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XCCI_Candle_Vol_Zer 指标为到来的交易信号提供提醒，发送电子邮件和推送通知。可能的信号选项:

  • 0线的突破;
  • 烛形移动方向改变;
  • 超买/超卖水平的突破;
  • 退出超买/超卖水平。

用于激活信号的输入参数:

input uint NumberofBar=1;          // 信号激活的柱编号
input bool SoundON=true;           // 启用提醒
input uint NumberofAlerts=2;       // 提醒的数量
input bool EMailON=false;          // 启用邮件发送信号
input bool PushON=false;           // 启用把信号发送到移动设备

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到o <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。

图 1. XCCI_Candle_Vol_Zer_Alerts. 改变烛形移动的方向.

图 1. XCCI_Candle_Vol_Zer_Alerts. 改变烛形移动的方向

图 2. XCCI_Candle_Vol_Zer_Alerts. 激活提醒

图 2. XCCI_Candle_Vol_Zer_Alerts. 激活提醒

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22179

JFatlCandle__HTF JFatlCandle__HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 JFatlCandle_HTF 指标

Aroon_Horn Aroon_Horn

Aroon Horn 指标

XRSI_Candle_Vol_Zer_Alerts XRSI_Candle_Vol_Zer_Alerts

XRSI_Candle_Vol_Zer 指标在有交易信号来到的时候会提供提醒，发送电子邮件和推送通知。

Skyscraper Skyscraper

一个 NRTR 类型的趋势指标，带有额外的中心线。