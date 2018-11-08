XCCI_Candle_Vol_Zer 指标为到来的交易信号提供提醒，发送电子邮件和推送通知。可能的信号选项:

0线的突破;

烛形移动方向改变;

超买/超卖水平的突破;

退出超买/超卖水平。



用于激活信号的输入参数:

input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到o <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。







图 1. XCCI_Candle_Vol_Zer_Alerts. 改变烛形移动的方向





图 2. XCCI_Candle_Vol_Zer_Alerts. 激活提醒