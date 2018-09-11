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Scalper_Cluster_Moving_Averages - Индикатор для MetaTrader 4 - индикатор для MetaTrader 4
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Разработанный индикатор предназначен для визуализации направления тренда. Ранее была опубликована статья: "Создание цифровых фильтров, не запаздывающих по времени". Позже был опубликован индикатор, Cluster Filter для MetaTrader 4 по материалам этой статьи.
В основе идея которая была положена в индикаторе Scalper_MA схожем с Heiken Ashi. Индикатор Scalper_MA встречается на просторах интернета, автор неизвестен. Кому интересно легко найдёте через поисковик. Ссылку на него не привожу по причине большого количества рекламы на сайтах.
В предложенном индикаторе проводится анализ данных скользящих средних, вычисленных (по ценам: open, high, low, close) индикатором Cluster Filter построенном на базе цифрового фильтра не запаздывающего по времени. Так как упомянутый выше индикатор (Cluster Filter) строит скользящую среднюю по ценам закрытия, была добавлена возможность изменять тип цены для расчёта. Файл изменённого индикатора во вложении.
Входные параметры
- Cluster Moving Averages Period --- Период усреднения.
- Color bar SELL ------------------------- Цвет индикатора нисходящего тренда.
- Color bar BUY -------------------------- Цвет индикатора восходящего тренда.
Рис. 1 - Пример работы индикатора.
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Общая информация по счету: Баланс, Эквити, Просадка, Сумма заработанного.