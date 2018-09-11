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Индикаторы

Scalper_Cluster_Moving_Averages - Индикатор для MetaTrader 4 - индикатор для MetaTrader 4

Oleksandr Shmatko
Oleksandr Shmatko

Oleksandr Shmatko

2 кода 8 комментариев
Просмотров:
13321
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Разработанный индикатор предназначен для визуализации направления тренда. Ранее была опубликована статья: "Создание цифровых фильтров, не запаздывающих по времени". Позже был опубликован индикатор, Cluster Filter для MetaTrader 4 по материалам этой статьи.

В основе идея которая была положена в индикаторе Scalper_MA схожем с Heiken Ashi. Индикатор Scalper_MA встречается на просторах интернета, автор неизвестен. Кому интересно легко найдёте через поисковик. Ссылку на него не привожу по причине большого количества рекламы на сайтах.

В предложенном индикаторе проводится анализ данных скользящих средних, вычисленных (по ценам: open, high, low, close) индикатором Cluster Filter построенном на базе цифрового фильтра не запаздывающего по времени. Так как упомянутый выше индикатор (Cluster Filter) строит скользящую среднюю по ценам закрытия, была добавлена возможность изменять тип цены для расчёта. Файл изменённого индикатора во вложении.


Входные параметры

  • Cluster Moving Averages Period --- Период усреднения.
  • Color bar SELL ------------------------- Цвет индикатора нисходящего тренда.
  • Color bar BUY -------------------------- Цвет индикатора восходящего тренда.

Пример работы индикатора

Рис. 1 - Пример работы индикатора.

DMI Index DMI Index

Detrend Moving Average Index

Gravity expert Gravity expert

Советник на притяжение цены к целым уровням

Rainbow Bars 2 Rainbow Bars 2

Трендовый индикатор силы раскрытия пяти МА относительно друг друга в цветном варианте раскраски свечей

CurrentInfo CurrentInfo

Общая информация по счету: Баланс, Эквити, Просадка, Сумма заработанного.