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Индикаторы

Cluster Filter - индикатор для MetaTrader 4

Gruzdev Konstantin
Опубликовал:
Yurij Izyumov
Yurij Izyumov

Yurij Izyumov

3.9 (45)
скромный вебмастер
29 продуктов 30 кодов 49 тем 505 комментариев
Просмотров:
16069
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Кластерный фильтр из статьи "Создание цифровых фильтров, не запаздывающих во времени", адаптированный для MetaTrader 4. Полное описание и принцип работы лучше прочитать в статье.

Сам по себе фильтр интересен для фильтрации, к примеру, Moving Average, а его переделка - для фильтрации любого другого источника данных.

Синяя линия - sma, зеленая - ema, красная - кластерный фильтр.


Настройки

  • Period MA - период, за который высчитываются МА и фильтр.

Cluster Filter

Delete Object Delete Object

Скрипт удаляет на графике стрелки от ордеров и позиций, выставляемых советниками.

Link Link

Индикатор создает графическую кнопку, при нажатии на которую открывается окно браузера с сайтом, заданным в настройках индикатора.

Ind_DeviationThreeMA Ind_DeviationThreeMA

Индикатор создает стрелки на графике в соответствии с расположением трех индикаторов Moving Average.

Levels Levels

Индикатор ценовых уровней с установленными зонами.