Cluster Filter

Кластерный фильтр из статьи "Создание цифровых фильтров, не запаздывающих во времени", адаптированный для MetaTrader 4. Полное описание и принцип работы лучше прочитать в статье.

Сам по себе фильтр интересен для фильтрации, к примеру, Moving Average, а его переделка - для фильтрации любого другого источника данных.

Синяя линия - sma, зеленая - ema, красная - кластерный фильтр.





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Period MA - период, за который высчитываются МА и фильтр.



