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Cluster Filter - индикатор для MetaTrader 4
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Yurij Izyumovскромный вебмастер
- Просмотров:
- 16069
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Кластерный фильтр из статьи "Создание цифровых фильтров, не запаздывающих во времени", адаптированный для MetaTrader 4. Полное описание и принцип работы лучше прочитать в статье.
Сам по себе фильтр интересен для фильтрации, к примеру, Moving Average, а его переделка - для фильтрации любого другого источника данных.
Синяя линия - sma, зеленая - ema, красная - кластерный фильтр.
Настройки
- Period MA - период, за который высчитываются МА и фильтр.
Delete Object
Скрипт удаляет на графике стрелки от ордеров и позиций, выставляемых советниками.Link
Индикатор создает графическую кнопку, при нажатии на которую открывается окно браузера с сайтом, заданным в настройках индикатора.
Ind_DeviationThreeMA
Индикатор создает стрелки на графике в соответствии с расположением трех индикаторов Moving Average.Levels
Индикатор ценовых уровней с установленными зонами.