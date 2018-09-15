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CurrentInfo - индикатор для MetaTrader 4
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- 7194
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Индикатор написан по просьбе на форуме на основе примера Инфо-панель.
Показывает общую информацию по счету:
Баланс,
Эквити,
Просадка,
Сумма заработанного.
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