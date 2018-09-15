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Индикаторы

CurrentInfo - индикатор для MetaTrader 4

Maksim Sovenko
Maksim Sovenko

Maksim Sovenko

5 (3)
3 продукта 3 кода 1 тема 71 комментарий
Просмотров:
7194
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор написан по просьбе на форуме на основе примера Инфо-панель.

Показывает общую информацию по счету:

Баланс,

Эквити,

Просадка,

Сумма заработанного.

CurrentInfo

Rainbow Bars 2 Rainbow Bars 2

Трендовый индикатор силы раскрытия пяти МА относительно друг друга в цветном варианте раскраски свечей

Scalper_Cluster_Moving_Averages - Индикатор для MetaTrader 4 Scalper_Cluster_Moving_Averages - Индикатор для MetaTrader 4

Индикатор (iCFMA) предназначен для визуализации направления тренда.

Сеть лок ордеров Сеть лок ордеров

Скрипт выставляет сеть локовых стоп ордеров через заданное расстояние

Аккаунт Инфо Аккаунт Инфо

Скрипт выводит информацию об аккаунте и текущем инструменте.