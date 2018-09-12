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Индикаторы

Rainbow Bars 2 - индикатор для MetaTrader 4

Rakovsergey & Tor
Опубликовал:
Yurij Izyumov
Yurij Izyumov

Yurij Izyumov

3.9 (45)
скромный вебмастер
29 продуктов 30 кодов 49 тем 505 комментариев
Просмотров:
10858
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Это сильная переработка трендового индикатора Rainbow Bars от Rakovsergey , которая показывает раскрытия пяти скользящих средних относительно друг друга, при этом чем сильнее раскрытие - тем насыщеннее цвет свечей. Раскрытие МА вверх - от желтого до красного, раскрытие МА вниз от голубого до темно-синего.

  • Во первых для визуализации построены сами линии МА, и сам индикатор перенесен, из отдельного окна, на график символа.
  • Произведена раскраска свечей символа.
  • Во вторых в настройки вынесено практически всё что только возможно, для тонкой настройки данного индикатора.

Смысл индикатора примерно такой:

  • как только МА1 > МА2 - возникает слабое положительное раскрытие индикатора.
  • как только МА1 > МА2 и MA2 > МА3 - возникает более сильное положительное раскрытие индикатора.
  • как только МА1 > МА2 и MA2 > МА3 и MA3 > МА4  - возникает среднее положительное раскрытие индикатора.
  • как только МА1 > МА2 и MA2 > МА3 и MA3 > МА4 и MA4 > МА5  - возникает сильное положительное раскрытие индикатора.
  • как только МА1 < МА2 - возникает слабое отрицательное раскрытие индикатора.
  • как только МА1 < МА2 и MA2 < МА3 - возникает более сильное отрицательное раскрытие индикатора.
  • как только МА1 < МА2 и MA2 < МА3 и MA3 < МА4  - возникает среднее отрицательное раскрытие индикатора.
  • как только МА1 < МА2 и MA2 < МА3 и MA3 < МА4 и MA4 < МА5  - возникает сильное отрицательное раскрытие индикатора.

    Индикатор одинаково красиво выглядит как на обычном так и на ренко графиках. В настройках можно задать толщину цветных баров - для того чтобы можно было точно подогнать их под толщину баров символа, в зависимости от масштаба который у вас включен.

    Внимание ! Rainbow Bars 2.mq4 - английская версия индикатора,   Rainbow Bars 2.ru.mq4 - русскоязычная версия индикатора

    Scalper_Cluster_Moving_Averages - Индикатор для MetaTrader 4 Scalper_Cluster_Moving_Averages - Индикатор для MetaTrader 4

    Индикатор (iCFMA) предназначен для визуализации направления тренда.

    DMI Index DMI Index

    Detrend Moving Average Index

    CurrentInfo CurrentInfo

    Общая информация по счету: Баланс, Эквити, Просадка, Сумма заработанного.

    Сеть лок ордеров Сеть лок ордеров

    Скрипт выставляет сеть локовых стоп ордеров через заданное расстояние