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Rainbow Bars 2 - индикатор для MetaTrader 4
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Yurij Izyumovскромный вебмастер
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Это сильная переработка трендового индикатора Rainbow Bars от Rakovsergey , которая показывает раскрытия пяти скользящих средних относительно друг друга, при этом чем сильнее раскрытие - тем насыщеннее цвет свечей. Раскрытие МА вверх - от желтого до красного, раскрытие МА вниз от голубого до темно-синего.
- Во первых для визуализации построены сами линии МА, и сам индикатор перенесен, из отдельного окна, на график символа.
- Произведена раскраска свечей символа.
- Во вторых в настройки вынесено практически всё что только возможно, для тонкой настройки данного индикатора.
Смысл индикатора примерно такой:
- как только МА1 > МА2 - возникает слабое положительное раскрытие индикатора.
- как только МА1 > МА2 и MA2 > МА3 - возникает более сильное положительное раскрытие индикатора.
- как только МА1 > МА2 и MA2 > МА3 и MA3 > МА4 - возникает среднее положительное раскрытие индикатора.
- как только МА1 > МА2 и MA2 > МА3 и MA3 > МА4 и MA4 > МА5 - возникает сильное положительное раскрытие индикатора.
- как только МА1 < МА2 - возникает слабое отрицательное раскрытие индикатора.
- как только МА1 < МА2 и MA2 < МА3 - возникает более сильное отрицательное раскрытие индикатора.
- как только МА1 < МА2 и MA2 < МА3 и MA3 < МА4 - возникает среднее отрицательное раскрытие индикатора.
- как только МА1 < МА2 и MA2 < МА3 и MA3 < МА4 и MA4 < МА5 - возникает сильное отрицательное раскрытие индикатора.
Индикатор одинаково красиво выглядит как на обычном так и на ренко графиках. В настройках можно задать толщину цветных баров - для того чтобы можно было точно подогнать их под толщину баров символа, в зависимости от масштаба который у вас включен.
Внимание ! Rainbow Bars 2.mq4 - английская версия индикатора, Rainbow Bars 2.ru.mq4 - русскоязычная версия индикатора
Индикатор (iCFMA) предназначен для визуализации направления тренда.DMI Index
Detrend Moving Average Index
Общая информация по счету: Баланс, Эквити, Просадка, Сумма заработанного.Сеть лок ордеров
Скрипт выставляет сеть локовых стоп ордеров через заданное расстояние