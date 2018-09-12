Это сильная переработка трендового индикатора Rainbow Bars от Rakovsergey , которая показывает раскрытия пяти скользящих средних относительно друг друга, при этом чем сильнее раскрытие - тем насыщеннее цвет свечей. Раскрытие МА вверх - от желтого до красного, раскрытие МА вниз от голубого до темно-синего.

Во первых для визуализации построены сами линии МА, и сам индикатор перенесен, из отдельного окна, на график символа.

Произведена раскраска свечей символа.

Во вторых в настройки вынесено практически всё что только возможно, для тонкой настройки данного индикатора.

Смысл индикатора примерно такой:

как только МА1 > МА2 - возникает слабое положительное раскрытие индикатора.

как только МА1 > МА2 и MA2 > МА3 - возникает более сильное положительное раскрытие индикатора.

как только МА1 > МА2 и MA2 > МА3 и MA3 > МА4 - возникает среднее положительное раскрытие индикатора.

как только МА1 > МА2 и MA2 > МА3 и MA3 > МА4 и MA4 > МА5 - возникает сильное положительное раскрытие индикатора.

как только МА1 < МА2 - возникает слабое отрицательное раскрытие индикатора.

как только МА1 < МА2 и MA2 < МА3 - возникает более сильное отрицательное раскрытие индикатора.

как только МА1 < МА2 и MA2 < МА3 и MA3 < МА4 - возникает среднее отрицательное раскрытие индикатора.

как только МА1 < МА2 и MA2 < МА3 и MA3 < МА4 и MA4 < МА5 - возникает сильное отрицательное раскрытие индикатора.

Индикатор одинаково красиво выглядит как на обычном так и на ренко графиках. В настройках можно задать толщину цветных баров - для того чтобы можно было точно подогнать их под толщину баров символа, в зависимости от масштаба который у вас включен.

Внимание ! Rainbow Bars 2.mq4 - английская версия индикатора, Rainbow Bars 2.ru.mq4 - русскоязычная версия индикатора