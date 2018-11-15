这个策略/指标的作者是著名的巴西技术分析师 Odir Aguiar, 他发明了著名的 "Didi Needles", 它包含寻找3条周期数分别为3，8和20的移动平均的交叉/组合。为了让用户使用几种变化，我们开放了一些指标中用户可以输入的参数: 周期数（Period）, 平滑（Smoothing）, 和MA价格的类型（Price）。

有几种 Didi Needles 指标的变体(例如 Didi Index, 等等.)，这个版本的指标可以在烛体中寻找那三条移动平均的交叉或者组合，以及图表中的所有信息（不是在子窗口中）。



另外为了避免在趋势弱的时候生成信号，指标中加入了功能可以设置一个阈值，来考虑”交叉“的”倾斜程度“，如果超过了这个阈值，就在两个缓冲区（bufferBuy/bufferSell) 中的一个生成一个买入/卖出信号。您可以检查代码，那些信号现在使用的是当前烛形的 low[] 和 high[] 的数值。例如，您也可以试着使用 Ask/Bid 价格来在可配置的EA中测试它。

因为有几种市场 - 使用点数，价格，等等 - ”倾斜程度“的计算只是3MA和20MA之间数值差异的百分比。另外，为了寻找某个交易品种的最佳阈值，也增加了一个额外的缓冲区 (bufferDiff)，使得用户可以使用数据窗口来用鼠标在每个烛形处检查，看图表/数据窗口中的计算结果。

所以，对于每个交易品种，用户可以把研究发现的最小阈值设定在指标的输入参数中，来过滤买入/卖出信号。

希望这个指标可以帮助全世界的交易者。

和以往一样，请多多使用其它参数，时段，确认指标，价格行为技术等等。

生生不息，繁荣昌盛



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=== 更新: 只是更新了标题来更好地反映过滤的类型. 我们有计划发布另一个使用其它过滤类型的另一个版本的 Didi Needles ... ===



