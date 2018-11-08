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Volume_Price_Momentum_Oscillator - MetaTrader 5脚本

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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Volume Price Momentum 振荡指标是一种交易量和价格动量指标，

它有一个可以配置的参数:

  • Period - 计算周期数

计算:

VPMO = EMA(VPM, Period)

其中:

VPM = Volume * (Close - PrevClose)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22126

One Two Three One Two Three

这个交易系统使用 iChaikin (蔡金振荡指标, CHO) 指标来定义盘整/趋势.

EA Close EA Close

这个 EA 交易是基于两个振荡指标的: iCCI (商品通道指数, CCI), iStochastic (随机振荡指标) 和一个趋势 iMA (移动平均, MA) 指标。

XHullTrend_Digit_HTF XHullTrend_Digit_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 XHullTrend_Digit 指标。

JSatlCandle_HTF JSatlCandle_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 JSatlCandle_HTF 指标。