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实际作者: NICTRADER
本指标会画出烛体大小超过指标输入参数中点数的烛形:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint body=100; //价格变化的点数
图 1. Inertia_Candles 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22123
JSatlCandle_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 JSatlCandle_HTF 指标。XHullTrend_Digit_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XHullTrend_Digit 指标。
Tunnel 方法
根据三个iMA (移动平均, MA) 来进行交易。SSL_NRTR_HTF
在输入参数中带有时段选项的 SSL_NRTR 指标。