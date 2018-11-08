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Inertia_Candles - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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实际作者: NICTRADER

本指标会画出烛体大小超过指标输入参数中点数的烛形:

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input uint body=100; //价格变化的点数  

 

图 1. Inertia_Candles 指标

图 1. Inertia_Candles 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22123

JSatlCandle_HTF JSatlCandle_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 JSatlCandle_HTF 指标。

XHullTrend_Digit_HTF XHullTrend_Digit_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 XHullTrend_Digit 指标。

Tunnel 方法 Tunnel 方法

根据三个iMA (移动平均, MA) 来进行交易。

SSL_NRTR_HTF SSL_NRTR_HTF

在输入参数中带有时段选项的 SSL_NRTR 指标。