CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MA_Rounding_Candle_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1387
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор  MA_Rounding_Candle_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Индикатор представлен в двух вариантах

  1.  MA_Rounding_Candle_HTF для отображения в дополнительном окне;
  2. MA_Rounding_Candle__HTF для отображения в основном окне

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора MA_Rounding_Candle_HTF.ex5.

Рис.1. Индикатор MA_Rounding_Candle_HTF

Рис.1. Индикатор MA_Rounding_Candle_HTF


Рис.2. Индикатор MA_Rounding_Candle__HTF

Рис.2. Индикатор MA_Rounding_Candle__HTF

XRSI_Candle_Vol_HTF XRSI_Candle_Vol_HTF

Индикатор XRSI_Candle_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XCCI_Candle_Vol_HTF XCCI_Candle_Vol_HTF

Индикатор XCCI_Candle_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Pro_Go Pro_Go

Индикатор Williams Pro-Go

Fractal_Bar_Indicator Fractal_Bar_Indicator

Индикатор Fractal bar