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MA_Rounding_Candle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MA_Rounding_Candle_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Индикатор представлен в двух вариантах
- MA_Rounding_Candle_HTF для отображения в дополнительном окне;
- MA_Rounding_Candle__HTF для отображения в основном окне
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора MA_Rounding_Candle_HTF.ex5.
Рис.1. Индикатор MA_Rounding_Candle_HTF
Рис.2. Индикатор MA_Rounding_Candle__HTF
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