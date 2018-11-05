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MA_Rounding_Candle_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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MA_Rounding_Candle_HTF.mq5 (22.72 KB) 预览
MA_Rounding_Candle__HTF.mq5 (22.71 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
MA_Rounding.mq5 (15.36 KB) 预览
MA_Rounding_Candle.mq5 (16.84 KB) 预览
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MA_Rounding_Candle_HTF 指标，输入参数中有时间帧选项：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

该指标有两个版本

  1.  MA_Rounding_Candle_HTF 用于在附加窗口中显示;
  2. MA_Rounding_Candle__HTF 用于在主窗口中显示

若要运行指标，应将 MA_Rounding_Candle_HTF.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. MA_Rounding_Candle_HTF

图例 1. MA_Rounding_Candle_HTF


图例 2. MA_Rounding_Candle__HTF

图例 2. MA_Rounding_Candle__HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22097

Ketty Ketty

利用 Buy stop 和 Sell stop 挂单进行操作。

WILL_VAL WILL_VAL

WILL VAL 指标

XRSI_Candle_Vol_HTF XRSI_Candle_Vol_HTF

XRSI_Candle_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项

XCCI_Candle_Vol_HTF XCCI_Candle_Vol_HTF

XCCI_Candle_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项