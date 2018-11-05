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推动力衡量振荡器显示 价格变化与波动性的比率。
它有一个可配置的参数:
- Period - 计算周期
计算:
指标计算当前和先前收盘价之间的百分比差值:
CC = 100.0*(Close - PrevClose) / PrevClose
还计算最高价和最低价之间的百分比差值:
HL = 100.0 * (High - PrevLow) / PrevLow
推动力衡量 计算为这两个数据流之间的相关性比率:
PM = Sum/Sqrt(SumCC2 * SumHL2)
其中:
Sum = Sum((CC - SMA(CC, Period)) * (HL - SMA(HL, Period)), Period) SumCC2 = Sum((CC - SMA(CC, Period)) * (CC - SMA(CC, Period)), Period) SumHL2 = Sum((HL - SMA(HL, Period)) * (HL - SMA(HL, Period)), Period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22090
Pro_Go
Williams Pro-Go indicatorXCCI_Candle_Vol_Zer_HTF
XCCI_Candle_Vol_Zer 指标，输入参数中有时间帧选项