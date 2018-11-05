计算:



指标计算当前和先前收盘价之间的百分比差值:

CC = 100.0*(Close - PrevClose) / PrevClose

还计算最高价和最低价之间的百分比差值:

HL = 100.0 * (High - PrevLow) / PrevLow

推动力衡量 计算为这两个数据流之间的相关性比率:

PM = Sum/Sqrt(SumCC2 * SumHL2)

其中: