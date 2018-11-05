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Hans_Indicator_x22_Cloud - MetaTrader 5脚本
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真实作者: Shimodax
扩展时区走廊指标 含有十一条走廊，中线和背景距填充了颜色。 形成的走廊等于四个小时，而走廊扩展等于十六个小时。
//+-----------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------------+ input uint LocalTimeZone=0; // 原始走廊计算的开始时间 input uint DestTimeZone=4; // 走廊自柱线左侧的偏移 input uint PipsForEntryStep=50; // 每个形成走廊的边界扩展间距，单位点数 input int Shift=0; // 指标水平移位的柱线数
图例 1. Hans_Indicator_x22_Cloud
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22047
XDeMarker_Histogram_Vol_HTF
XDeMarker_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项Hans_Indicator_x22_Cloud_Heo
扩展时区走廊指标含有十一条走廊，中间线和背景填充了颜色，其特点是走廊边界扩展的间距变化率
Hans_Indicator_x22
含有十一条走廊的扩展时区走廊指标Hans_Indicator_Cloud
扩展时区走廊指标，带有走廊中线，其背景填充了颜色