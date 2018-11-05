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Daydream - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
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- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Scriptor
MQL5 代码作者: barabashkakvn
EA 从 #1 柱线开始搜索 Channel 根柱线的最小和最大价格。 如果 #0 柱线的收盘价小于最低价格，则开买单，如果 #0 柱线的收盘价超过最高价格，请开卖单。
止盈 (Virtual Take Profit) 在这里是虚拟的 - 当达到虚拟止盈时，持仓以市场价格平仓。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22021
JS MA SAR Trades
基于之字折线的智能交易系统。TimeZonePivots
该通道由设置中指定的小时开盘价形成
Hans_Indicator_x4
扩展时区走廊的指标含有两条走廊DeMarker_Histogram_Vol_HTF
DeMarker_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项