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Daydream - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
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4.8 (180)
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思路来自Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn


EA 从 #1 柱线开始搜索 Channel 根柱线的最小和最大价格。 如果 #0 柱线的收盘价小于最低价格，则开买单，如果 #0 柱线的收盘价超过最高价格，请开卖单。

止盈 (Virtual Take Profit) 在这里是虚拟的 - 当达到虚拟止盈时，持仓以市场价格平仓。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22021

JS MA SAR Trades JS MA SAR Trades

基于之字折线的智能交易系统。

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该通道由设置中指定的小时开盘价形成

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扩展时区走廊的指标含有两条走廊

DeMarker_Histogram_Vol_HTF DeMarker_Histogram_Vol_HTF

DeMarker_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项