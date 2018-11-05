思路来自: Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn





EA 从 #1 柱线开始搜索 Channel 根柱线的最小和最大价格。 如果 #0 柱线的收盘价小于最低价格，则开买单，如果 #0 柱线的收盘价超过最高价格，请开卖单。

止盈 (Virtual Take Profit) 在这里是虚拟的 - 当达到虚拟止盈时，持仓以市场价格平仓。



