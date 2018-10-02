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Damiani Volatmeter - 趋势/横盘判断算法。
有五个输入参数:
- Viscosity;
- Sedimentation;
- Threshold;
- Lag suppressor - 是否限制滞后 (Yes/No);
- Applied price - 用于计算的价格。
计算:
-
如果 Lag suppressor:
LineP = ATR_V / ATR_S + (LineP[1]-LineP[3]) / 2.0
-
否则:
LineP = ATR_V / ATR_S
LineM = Threshold - StdDevV / StdDevS
其中:
ATR_V - ATR(Viscosity) ATR_S - ATR(Sedimentation) StdDevV - StdDev(Viscosity) StdDevS - StdDev(Sedimentation)
如果 M 指示线 (红色) 低于 P 指示线 (绿色), 行情为横盘。 如果高于, 则为趋势。
图例 1. Damiani_Volatmeter + Lag suppressor
图例 2. Damiani_Volatmeter 无 Lag suppressor
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21700
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