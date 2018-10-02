Damiani Volatmeter - 趋势/横盘判断算法。

有五个输入参数:

Viscosity ;

; Sedimentation ;

; Threshold ;

; Lag suppressor - 是否限制滞后 (Yes/No);

- 是否限制滞后 (Yes/No); Applied price - 用于计算的价格。

计算: 如果 Lag suppressor: LineP = ATR_V / ATR_S + (LineP[1]-LineP[3]) / 2.0

否则: LineP = ATR_V / ATR_S LineM = Threshold - StdDevV / StdDevS 其中: ATR_V - ATR(Viscosity) ATR_S - ATR(Sedimentation) StdDevV - StdDev(Viscosity) StdDevS - StdDev(Sedimentation)

如果 M 指示线 ( 红色 ) 低于 P 指示线 ( 绿色 ), 行情为横盘。 如果高于, 则为趋势。

图例 1. Damiani_Volatmeter + Lag suppressor





图例 2. Damiani_Volatmeter 无 Lag suppressor