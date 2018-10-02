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Damiani_Volatmeter - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(11)
已发布:
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Damiani Volatmeter - 趋势/横盘判断算法。

有五个输入参数:

  • Viscosity;
  • Sedimentation;
  • Threshold;
  • Lag suppressor - 是否限制滞后 (Yes/No);
  • Applied price - 用于计算的价格。

计算:

  • 如果 Lag suppressor:

    LineP = ATR_V / ATR_S + (LineP[1]-LineP[3]) / 2.0

  • 否则:

    LineP = ATR_V / ATR_S
LineM = Threshold - StdDevV / StdDevS

其中:

ATR_V - ATR(Viscosity)
ATR_S - ATR(Sedimentation)
StdDevV - StdDev(Viscosity)
StdDevS - StdDev(Sedimentation)
如果 M 指示线 (红色) 低于 P 指示线 (绿色), 行情为横盘。 如果高于, 则为趋势。

图例 1. Damiani_Volatmeter + Lag suppressor

图例 1. Damiani_Volatmeter + Lag suppressor


图例 2. Damiani_Volatmeter 无 Lag suppressor

图例 2. Damiani_Volatmeter 无 Lag suppressor

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21700

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