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Trend Trigger Factor JMA - indicator for MetaTrader 5
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Trend Trigger Factor was described by M.H. Pee in the Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine in December, 2004.
This version is adding JMA (Jurik Moving Average) smoothing to lessen false signals and some extras in order to make the trend triggering state easier.
Trend Trigger Factor
Trend Trigger Factor indicator with T3 smoothing (to lessen false signals) and some extras in order to make the trend triggering state easier.KAMA Keltner Сhannel
Keltner Channel calculated as Perry Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) +- ATR distance for the bands.
Trend Scalp
Trend Trigger Factor indicator ported to MQL5 from wrongly coded version for MetaTrader 4.Trend Trigger Factor - Multi TimeFrame
Multi timeframe version of the Trend Trigger Factor indicator.