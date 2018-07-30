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Indicators

Trend Trigger Factor JMA - indicator for MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 codes 95 topics 35864 comments
| English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Views:
6321
Rating:
(15)
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Trend Trigger Factor was described by M.H. Pee in the Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine in December, 2004.

This version is adding JMA (Jurik Moving Average) smoothing to lessen false signals and some extras in order to make the trend triggering state easier.

Trend Trigger Factor Trend Trigger Factor

Trend Trigger Factor indicator with T3 smoothing (to lessen false signals) and some extras in order to make the trend triggering state easier.

KAMA Keltner Сhannel KAMA Keltner Сhannel

Keltner Channel calculated as Perry Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) +- ATR distance for the bands.

Trend Scalp Trend Scalp

Trend Trigger Factor indicator ported to MQL5 from wrongly coded version for MetaTrader 4.

Trend Trigger Factor - Multi TimeFrame Trend Trigger Factor - Multi TimeFrame

Multi timeframe version of the Trend Trigger Factor indicator.