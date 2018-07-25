Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_wajdyss_Ichimoku_Candle_MMRec - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1248
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Сигналы на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета свечек индикатора.
Для управления объемами открываемых позиций добавлен блок входных переменных эксперта:
input uint BuyLossMMTriger=2; // Количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM input uint SellLossMMTriger=2; // Количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM input double SmallMM_=0.01; // Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках input double MM=0.1; // Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле input MarginMode MMMode=LOT; // Способ определения размера лота
При таких входных параметрах эксперт при наличии двух последних убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из двух последних сделок хотя бы одна не убыточная, то объем позиции будет 0.1.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора wajdyss_Ichimoku_Candle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию с использованием стопов.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на AUDUSD H2:
Рис. 2. График результатов тестирования
Торговая система на сигналах индикатора Open_Oscillator_Cloud с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.Freeman
Торговля по RSI и Moving Average. Moving Average используется в качестве фильтра тренда на периоде H1.
Индикатор XWAMI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_XWAMI_MMRec
Торговая система на сигналах индикатора XWAMI с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.