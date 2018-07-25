Торговая система, построенная на сигналах индикатора Wajdyss_Ichimoku_Candle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Сигналы на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета свечек индикатора.

Для управления объемами открываемых позиций добавлен блок входных переменных эксперта:

input uint BuyLossMMTriger= 2 ; input uint SellLossMMTriger= 2 ; input double SmallMM_= 0.01 ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT;

При таких входных параметрах эксперт при наличии двух последних убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из двух последних сделок хотя бы одна не убыточная, то объем позиции будет 0.1.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора wajdyss_Ichimoku_Candle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию с использованием стопов.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на AUDUSD H2:

Рис. 2. График результатов тестирования