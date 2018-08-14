常规化 RSI 倾向于 "绷紧" (RSI 本身的方向，并且常规化的 RSI 因此有时会不规律地变化)。

此版本向其添加了 JMA 平滑，以便使波动率更小，并且尝试令 RSI 的斜率更加可用而不会增加显著滞后。

附言: 如果常规化周期设置为 <=1，则不执行 RSI 的常规化，在这种情况下，您将得到 "简单" RSI。