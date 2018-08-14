代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

常规化 RSI JMA 平滑 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 代码 95 主题 35864 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1353
等级:
(13)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

常规化 RSI 倾向于 "绷紧" (RSI 本身的方向，并且常规化的 RSI 因此有时会不规律地变化)。

此版本向其添加了 JMA 平滑，以便使波动率更小，并且尝试令 RSI 的斜率更加可用而不会增加显著滞后。

附言: 如果常规化周期设置为 <=1，则不执行 RSI 的常规化，在这种情况下，您将得到 "简单" RSI。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21619

常规化 RSI 常规化 RSI

常规化 RSI 尝试修复 "RSI 问题": 计算周期越长，RSI 越钝化。

价格区域振荡器 - 浮动级别 价格区域振荡器 - 浮动级别

与价格区域振荡器指标相比，此版本使用了浮动级别来发现明显级别。

希格玛常规化 RSI 希格玛常规化 RSI

这是 RSI 的希格玛常规化版本。 使用额外的 JMA 平滑以产生平滑的结果。

价格区域振荡器 - 平滑 价格区域振荡器 - 平滑

此版本的价格区域振荡器尝试解决原始指标的 "太快" 斜率问题。