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常规化 RSI 倾向于 "绷紧" (RSI 本身的方向，并且常规化的 RSI 因此有时会不规律地变化)。
此版本向其添加了 JMA 平滑，以便使波动率更小，并且尝试令 RSI 的斜率更加可用而不会增加显著滞后。
附言: 如果常规化周期设置为 <=1，则不执行 RSI 的常规化，在这种情况下，您将得到 "简单" RSI。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21619
常规化 RSI
常规化 RSI 尝试修复 "RSI 问题": 计算周期越长，RSI 越钝化。价格区域振荡器 - 浮动级别
与价格区域振荡器指标相比，此版本使用了浮动级别来发现明显级别。
希格玛常规化 RSI
这是 RSI 的希格玛常规化版本。 使用额外的 JMA 平滑以产生平滑的结果。价格区域振荡器 - 平滑
此版本的价格区域振荡器尝试解决原始指标的 "太快" 斜率问题。