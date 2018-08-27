请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
缺口 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1298
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Scriptor
MQL5 代码作者: barabashkakvn
EA 依据 Lots 交易量开仓。 我们可以设置止损及止盈。 可以为持仓启用尾随。 建议在 M1 上启动 EA。
当指定的 Timeframe 上出现新柱线时，EA 会检查是否存在缺口。 如果是，则将其与 Gap 阈值进行比较。 之后，根据缺口方向开仓。
在 EURUSD 上，在 M6 上检测到最高利润:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21617
Freeman
依据 RSI 和移动平均线交易。 移动平均线用作 H1 上的趋势过滤器。XWAMI
由 Anthony W. Warren (WAMI) 指标构成的动量指标具有彩色云的形式，能改变平滑算法，并通过颜色显示趋势方向。
XWAMI_HTF
XWAMI 指标，输入参数中有时间帧选项Exp_XWAMI_MMRec
交易系统基于 XWAMI 指标发出的信号，能够根据此交易系统之前交易的结果改变未来的交易量。