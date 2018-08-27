思路提供者: Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 依据 Lots 交易量开仓。 我们可以设置止损及止盈。 可以为持仓启用尾随。 建议在 M1 上启动 EA。

当指定的 Timeframe 上出现新柱线时，EA 会检查是否存在缺口。 如果是，则将其与 Gap 阈值进行比较。 之后，根据缺口方向开仓。

在 EURUSD 上，在 M6 上检测到最高利润: