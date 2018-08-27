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EA

SimplePivot - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
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4.8 (180)
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思路提供者: Scriptor。

mq5 代码作者 - barabashkakvn

EA 依据一个简单的枢轴交易: 每根新柱线都有一个开多头仓位的交易信号。 同时，内置了以下限制:

  1. Pivot 本身计算为 (柱线 #1 的最高级 + 柱线 #1 的最低价) / 2.0;
  2. 如果柱线 #0 的 开盘价 < 柱线 #1 的 最高价，柱线 #0 的 开盘价 > Pivot 则为卖出信号
  3. 如果 Pivot 与之前 Pivot 一致, 什么都不必做。 如果 Pivots 相反，当前持仓平仓并开一笔新仓位。

EURUSD,D1:

SimplePivot

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21374

Ozymandias_System_HTF Ozymandias_System_HTF

Ozymandias_System 指标，输入参数中有时间帧选项

Urdala_Trol Urdala_Trol

EA 在两个方向上执行初始开仓。 然后它试图将剩下的一侧拉回盈利。

CloseProfit v2 CloseProfit v2

达到指定的盈亏时，平仓并移除挂单。

Arttrader_v1_5 Arttrader_v1_5

EA 基于 iMA (移动平均线，MA) 指标并分析最后六根柱线。