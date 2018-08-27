SimplePivot

思路提供者: Scriptor。

mq5 代码作者 - barabashkakvn。

EA 依据一个简单的枢轴交易: 每根新柱线都有一个开多头仓位的交易信号。 同时，内置了以下限制:

Pivot 本身计算为 (柱线 #1 的最高级 + 柱线 #1 的最低价) / 2.0; 如果柱线 #0 的 开盘价 < 柱线 #1 的 最高价，柱线 #0 的 开盘价 > Pivot 则为卖出信号 如果 Pivot 与之前 Pivot 一致, 什么都不必做。 如果 Pivots 相反，当前持仓平仓并开一笔新仓位。

EURUSD,D1: