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SimplePivot - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1888
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Scriptor。
mq5 代码作者 - barabashkakvn。
EA 依据一个简单的枢轴交易: 每根新柱线都有一个开多头仓位的交易信号。 同时，内置了以下限制:
- Pivot 本身计算为 (柱线 #1 的最高级 + 柱线 #1 的最低价) / 2.0;
- 如果柱线 #0 的 开盘价 < 柱线 #1 的 最高价，柱线 #0 的 开盘价 > Pivot 则为卖出信号
- 如果 Pivot 与之前 Pivot 一致, 什么都不必做。 如果 Pivots 相反，当前持仓平仓并开一笔新仓位。
EURUSD,D1:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21374
Ozymandias_System_HTF
Ozymandias_System 指标，输入参数中有时间帧选项Urdala_Trol
EA 在两个方向上执行初始开仓。 然后它试图将剩下的一侧拉回盈利。
CloseProfit v2
达到指定的盈亏时，平仓并移除挂单。Arttrader_v1_5
EA 基于 iMA (移动平均线，MA) 指标并分析最后六根柱线。