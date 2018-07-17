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Choppiness_IndexH - MetaTrader 5脚本

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色度指数 振荡器旨在评估行情状况。 它辨别三种状况:

  1. 趋势
  2. 横盘
  3. 不稳定的盘整

该指标构建含有零中心点的振荡直方图。

指标通过直方图柱线的不同颜色示意行情状况:

  • 趋势显示为 绿色
  • 趋势开始/结束显示为 暗绿色
  • 趋势过渡到横盘或横盘过渡到趋势显示为 暗蓝色
  • 横盘显示为 蓝色
  • 不稳定盘整显示为 红色

数值低于 -11.8 表示行情处于趋势, 而数值高于 11.8 表示横盘。 数值接近 50 表示不稳定盘整。
振荡器数值在负数值区域，趋势分量在行情上的份额越多。

该指标有四个配置参数:

  • Period - 计算周期
  • Trend level - 趋势边界级别
  • Choppiness level - 横盘边界级别
  • Consolidation level - 盘整边界级别

计算:

CI = 100.0 * log10( SumATR / ( MaxHigh - MinLow)) / log10X - 50.0

其中:

log10X = log10(Period)
ATR = ATR(1)
SumATR - Period 内的 ATR 合计
MaxHigh - Period 内最高价的最大值
MinLow- Period 内最低价的最小值

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21340

Choppiness_Index Choppiness_Index

色度指数指标

ButtMA ButtMA

巴特沃思 (Butterworth) 均线指标

Exp_GStopLoss_Tm Exp_GStopLoss_Tm

一款负责平仓的智能交易系统，在这些情况下运行: 所有持仓的总亏损超过输入中指定的止损级别，或者所有持仓超出设置中指定的时间间隔而需要平仓

Exp_GTakeProfit_Tm Exp_GTakeProfit_Tm

一款负责平仓的智能交易系统，在这些情况下运行: 所有持仓的总盈利超过输入中指定的止盈级别，或者所有持仓超出设置中指定的时间间隔而需要平仓