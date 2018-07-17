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Choppiness_IndexH - MetaTrader 5脚本
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色度指数 振荡器旨在评估行情状况。 它辨别三种状况:
- 趋势
- 横盘
- 不稳定的盘整
该指标构建含有零中心点的振荡直方图。
指标通过直方图柱线的不同颜色示意行情状况:
- 趋势显示为 绿色
- 趋势开始/结束显示为 暗绿色
- 趋势过渡到横盘或横盘过渡到趋势显示为 暗蓝色
- 横盘显示为 蓝色
- 不稳定盘整显示为 红色
数值低于 -11.8 表示行情处于趋势, 而数值高于 11.8 表示横盘。 数值接近 50 表示不稳定盘整。
振荡器数值在负数值区域，趋势分量在行情上的份额越多。
该指标有四个配置参数:
- Period - 计算周期
- Trend level - 趋势边界级别
- Choppiness level - 横盘边界级别
- Consolidation level - 盘整边界级别
计算:
CI = 100.0 * log10( SumATR / ( MaxHigh - MinLow)) / log10X - 50.0
其中:
log10X = log10(Period) ATR = ATR(1) SumATR - Period 内的 ATR 合计 MaxHigh - Period 内最高价的最大值 MinLow- Period 内最低价的最小值
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21340
Choppiness_Index
色度指数指标ButtMA
巴特沃思 (Butterworth) 均线指标
Exp_GStopLoss_Tm
一款负责平仓的智能交易系统，在这些情况下运行: 所有持仓的总亏损超过输入中指定的止损级别，或者所有持仓超出设置中指定的时间间隔而需要平仓Exp_GTakeProfit_Tm
一款负责平仓的智能交易系统，在这些情况下运行: 所有持仓的总盈利超过输入中指定的止盈级别，或者所有持仓超出设置中指定的时间间隔而需要平仓