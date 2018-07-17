Ang_Zad_C 指标允许在其输入参数里改变指标时间帧，并依据趋势方向在振荡器及其信号线之间的空间填充颜色

智能交易系统使用 iBands (布林带，BB)，两条不同时间帧的 iMA (移动平均线，MA) 和自定义之字折线指标。