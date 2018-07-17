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指标

DI_Cluster - MetaTrader 5脚本

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DI_Cluster.mq5 (10.99 KB) 预览
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DI_Cluster 指标表示三个不同参数的 ADX 指标。 与标准 ADX 不同，DI Cluster 的阈值水平不是固定的，而是由三条指标线的交叉点决定的。 您可以选择要显示的三行标准 ADX 中的任何一条: ADX 趋势强度线本身，以及 +DI 或 -DI 线。

该指标有四个配置参数:

  • Lines mode - 选择显示指标线的方式:
    • ADX - ADX 线;
    • +DI - +DI 线;
    • -DI - -DI 线。
  • First ADX period - 第一条 ADX 计算周期;
  • Second ADX period - 第二条 ADX 计算周期;
  • Third ADX period - 第三条 ADX 计算周期。
+DI 和 -DI 信号线的解释: 所有三条线的交叉点。

图例 1. ADX 线

图例 1. ADX 线


图例 2. +DI 线

图例 2. +DI 线


图例 3. -DI 线

图例 3. -DI 线

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21227

CI CI

CI (拥塞标识符) 指标。 它显示有多少根以前的柱线价格处于当前柱线收盘价 +/- Delta 点数所形成的通道内。 它还显示计数器值阈值级别，并标记计数器高于或低于该级别的位置。

RoundPrice-Ext_HTF RoundPrice-Ext_HTF

RoundPrice-Ext 指标，其输入参数中有时间帧选项。

EMA_With_Trend_Adjustment EMA_With_Trend_Adjustment

EMA_With_Trend_Adjustment - 一条带指数平滑并经趋势分量校正的移动平均线。

EURX EURX

EURX 指标显示 EUR 指数。