DI_Cluster 指标表示三个不同参数的 ADX 指标。 与标准 ADX 不同，DI Cluster 的阈值水平不是固定的，而是由三条指标线的交叉点决定的。 您可以选择要显示的三行标准 ADX 中的任何一条: ADX 趋势强度线本身，以及 +DI 或 -DI 线。

该指标有四个配置参数:

Lines mode - 选择显示指标线的方式: ADX - ADX 线; +DI - +DI 线; -DI - -DI 线。

- 选择显示指标线的方式: First ADX period - 第一条 ADX 计算周期;

- 第一条 ADX 计算周期; Second ADX period - 第二条 ADX 计算周期;

- 第二条 ADX 计算周期; Third ADX period - 第三条 ADX 计算周期。

+DI 和 -DI 信号线的解释: 所有三条线的交叉点。

图例 1. ADX 线





图例 2. +DI 线





图例 3. -DI 线