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DI_Cluster 指标表示三个不同参数的 ADX 指标。 与标准 ADX 不同，DI Cluster 的阈值水平不是固定的，而是由三条指标线的交叉点决定的。 您可以选择要显示的三行标准 ADX 中的任何一条: ADX 趋势强度线本身，以及 +DI 或 -DI 线。
该指标有四个配置参数:
- Lines mode - 选择显示指标线的方式:
- ADX - ADX 线;
- +DI - +DI 线;
- -DI - -DI 线。
- First ADX period - 第一条 ADX 计算周期;
- Second ADX period - 第二条 ADX 计算周期;
- Third ADX period - 第三条 ADX 计算周期。
+DI 和 -DI 信号线的解释: 所有三条线的交叉点。
图例 1. ADX 线
图例 2. +DI 线
图例 3. -DI 线
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21227
CI
CI (拥塞标识符) 指标。 它显示有多少根以前的柱线价格处于当前柱线收盘价 +/- Delta 点数所形成的通道内。 它还显示计数器值阈值级别，并标记计数器高于或低于该级别的位置。RoundPrice-Ext_HTF
RoundPrice-Ext 指标，其输入参数中有时间帧选项。
EMA_With_Trend_Adjustment
EMA_With_Trend_Adjustment - 一条带指数平滑并经趋势分量校正的移动平均线。EURX
EURX 指标显示 EUR 指数。