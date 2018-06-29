Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Envelopes for RSI - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11291
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Очередная версия стрелочного канального индикатора Envelopes, который строится на стандартном индикаторе RSI. Не все трейдеры согласны ждать пересечения индикатором RSi общих уровней перекупленности и перепроданности, поэтому они строят усредненные каналы RSI, например, BB или Envelopes. Envelopes построить стандартными способами над индикатором RSI нельзя, наш индикатор теперь решает эту проблему.
Индикатор рисует стрелки или вертикальные линии на местах пересечений данных уровней Envelopes:
- Для продажи - пересечение верхнего уровня Envelopes сверху вниз;
- Для покупки - пересечение нижнего уровня Envelopes снизу вверх.
Настройки индикатора
- RSI Period - период индикатора RSI;
- Max signal level - уровень перекупленности индикатора RSI;
- Min signal level - уровень перепроданности индикатора RSI;
- RSI color - цвет индикатора RSI;
- RSI width - толщина линии индикатора RSI;
- Envelopes Period - период индикатора Envelopes;
- Envelopes method - метод отрисовки индикатора Envelopes;
- Envelopes Deviation - отклонение индикатора Envelopes;
- Envelopes Color - цвет линии индикатора Envelopes;
- Envelopes Width - толщина линии индикатора Envelopes;
- Envelopes line style - стиль линии индикатора Envelopes;
- Candle which look for the signal (0 = current candle) - с какой свечки брать сигналы: 1 - с первой, 0 - с нулевой;
- Show vertical lines - рисовать вертикальные линии (false отключает данную функцию);
- Show arrows - рисовать стрелки (false отключает данную функцию).
Стрелочный индикатор Bollinger Bands (BB) для RSI.CandleDuration
Отображение времени, затраченного на формирование свечи. Актуально для графиков, не зависящих от времени (Range-бары, Renko, эквиобъемные).
Три горизонтальных линии по 200й средней (EMA) периодов с периодами H1, H4, D1.Daylight Saving Time
Функция перехода на летнее время. Если время летнее, возвращает 1, если зимнее - то 0.