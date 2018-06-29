Очередная версия стрелочного канального индикатора Envelopes, который строится на стандартном индикаторе RSI. Не все трейдеры согласны ждать пересечения индикатором RSi общих уровней перекупленности и перепроданности, поэтому они строят усредненные каналы RSI, например, BB или Envelopes. Envelopes построить стандартными способами над индикатором RSI нельзя, наш индикатор теперь решает эту проблему.

Индикатор рисует стрелки или вертикальные линии на местах пересечений данных уровней Envelopes:

Для продажи - пересечение верхнего уровня Envelopes сверху вниз;

Для покупки - пересечение нижнего уровня Envelopes снизу вверх.





Настройки индикатора