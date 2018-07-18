Индикатор ставит на графике три горизонтальных линии по текущим значениям 200-й средней с периодами H1, H4, D1 и в дальнейшем управляет ими, двигая их по актуальному значению скользящей средней. Служит для оценки текущего положения цены и ориентирования на младших таймфреймах, чтобы не приходилось часто переключаться на старшие.

Линии могут служить в качестве поддержки/сопротивления.

Огромная благодарность Vitalii Ananev за терпение и помощь в создании индикатора!