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3 EMA Levels - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор ставит на графике три горизонтальных линии по текущим значениям 200-й средней с периодами H1, H4, D1 и в дальнейшем управляет ими, двигая их по актуальному значению скользящей средней. Служит для оценки текущего положения цены и ориентирования на младших таймфреймах, чтобы не приходилось часто переключаться на старшие.
Линии могут служить в качестве поддержки/сопротивления.
Огромная благодарность Vitalii Ananev за терпение и помощь в создании индикатора!
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