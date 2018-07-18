CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

3 EMA Levels - индикатор для MetaTrader 4

Rice
Rice

Rice

Conducting market research.
Boe uhffkm. :)
3 кода 11 тем 68 комментариев
Просмотров:
9453
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ставит на графике три горизонтальных линии по текущим значениям 200-й средней с периодами H1, H4, D1 и в дальнейшем управляет ими, двигая их по актуальному значению скользящей средней. Служит для оценки текущего положения цены и ориентирования на младших таймфреймах, чтобы не приходилось часто переключаться на старшие.

Линии могут служить в качестве поддержки/сопротивления.

3MA Lines

Огромная благодарность Vitalii Ananev за терпение и помощь в создании индикатора!

Envelopes for RSI Envelopes for RSI

Стрелочный индикатор Envelopes для RSI.

BBands for RSI BBands for RSI

Стрелочный индикатор Bollinger Bands (BB) для RSI.

Daylight Saving Time Daylight Saving Time

Функция перехода на летнее время. Если время летнее, возвращает 1, если зимнее - то 0.

Morning Flat Alerts Morning Flat Alerts

Индикатор ночного флета со звуковыми оповещениями и целевыми ценовыми уровнями по Фибоначчи.