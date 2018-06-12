Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorXDerivative_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1262
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ColorXDerivative с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorXDerivative.ex5.
Рис.1. Индикатор ColorXDerivative_HTF
Торговая стратегия по индикаторам iBands (Bollinger Bands, BB) и iRSI (Relative Strength Index, RSI).EES Hedger
Утилита отслеживает позиции, открываемые вручную или другим советником по текущему символу, и открывает противоположную позицию. Открытие позиций отслеживается в OnTradeTransaction.
Торговая система на основе тикового объема баров.BreakOut15
Советник на двух индикаторах iMA (Moving Average, MA). В момент пересечения отступаем от цены на определенное расстояние и ожидаем потом пробитие полученного уровня.