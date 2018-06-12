Утилита отслеживает позиции, открываемые вручную или другим советником по текущему символу, и открывает противоположную позицию. Открытие позиций отслеживается в OnTradeTransaction.

Торговая система на основе тикового объема баров.

Советник на двух индикаторах iMA (Moving Average, MA). В момент пересечения отступаем от цены на определенное расстояние и ожидаем потом пробитие полученного уровня.