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Индикаторы

ColorXDerivative_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1262
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ColorXDerivative с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorXDerivative.ex5.

Рис.1. Индикатор ColorXDerivative_HTF

Рис.1. Индикатор ColorXDerivative_HTF

FullDump FullDump

Торговая стратегия по индикаторам iBands (Bollinger Bands, BB) и iRSI (Relative Strength Index, RSI).

EES Hedger EES Hedger

Утилита отслеживает позиции, открываемые вручную или другим советником по текущему символу, и открывает противоположную позицию. Открытие позиций отслеживается в OnTradeTransaction.

Volume trader Volume trader

Торговая система на основе тикового объема баров.

BreakOut15 BreakOut15

Советник на двух индикаторах iMA (Moving Average, MA). В момент пересечения отступаем от цены на определенное расстояние и ожидаем потом пробитие полученного уровня.