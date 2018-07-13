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ColorXDerivative_HTF - MetaTrader 5脚本
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ColorXDerivative 指标，输入参数中有时间帧选项
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表时间帧
若要指标运行，指标 ColorXDerivative.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. 指标 ColorXDerivative_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21052
成交量交易员
基于柱线逐笔报价交易量的交易系统。Exp_UltraAbsolutelyNoLagLwma
采用 UltraAbsolutelyNoLagLwma 振荡器的交易系统。
Exp_ColorXDerivative
基于 ColorXDerivative 指标信号的交易系统。PeriodCandle
在每根柱线上按照指标设置中定义的周期计算合成日本烛台。