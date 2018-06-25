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Trend_Component - MetaTrader 5脚本

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John Ehlers 趋势分量指标。

它有三个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Delta - 计算伽玛的因子;
  • Applied price - 用于计算的价格类型。

计算:

趋势分量 = SMA(2*Period + 1, BP)

其中:

BP = 0.5*(1.0 - alpha)*(Price[0] - Price[2]) + beta*(1.0 + alpha)*BP[1] - alpha*BP[2]
alpha = gamma*SQRT(gamma*gamma - 1.0)
gamma = 1.0/COS(4.0*Pi*Delta/Period)
beta = COS(2.0*Pi/Period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20878

深度缩水均线 深度缩水均线

EA 在快速 iMA 和缓慢 iMA (移动平均，MA) 交叉时开仓。 它具有冲抵亏损的特性。 它捕获 OnTradeTransaction 中的仓位类型。

MurreyMathFixPeriod MurreyMathFixPeriod

墨里 (Murrey) 级别是预测价格走势变化的有效工具。 这个系统的主要思路是所有行情都以相同的方式移动。

前根蜡烛突破 前根蜡烛突破

智能交易系统 "前根蜡烛突破"。

根据净值的百分比平仓 根据净值的百分比平仓

如果净值与余额达到确定的相关比率，EA 将所有持仓平仓。