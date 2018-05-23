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Индикаторы

BrainTrend2Stop_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1320
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор BrainTrend2Stop с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BrainTrend2Stop.ex5.

Рис.1. Индикатор BrainTrend2Stop_HTF

Рис.1. Индикатор BrainTrend2Stop_HTF

BrainTrend2_V2 BrainTrend2_V2

Индикатор BrainTrend2 с подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора.

INI File INI File

Библиотека обеспечивает простой механизм хранения для советников и индикаторов

Modified Moving Averages Modified Moving Averages

Немного модифицированный эксперт из стандартной поставки: MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average

Range Oscillator Range Oscillator

Range Oscillator — индикатор, показывающий относительное положение средней цены в диапазоне от наивысшего максимума до наименьшего минимума за желаемый период.