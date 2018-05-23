Библиотека обеспечивает простой механизм хранения для советников и индикаторов

Индикатор BrainTrend2 с подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора.

Немного модифицированный эксперт из стандартной поставки: MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average

Range Oscillator — индикатор, показывающий относительное положение средней цены в диапазоне от наивысшего максимума до наименьшего минимума за желаемый период.