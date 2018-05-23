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BrainTrend2Stop_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор BrainTrend2Stop с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BrainTrend2Stop.ex5.
Рис.1. Индикатор BrainTrend2Stop_HTF
BrainTrend2_V2
Индикатор BrainTrend2 с подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора.INI File
Библиотека обеспечивает простой механизм хранения для советников и индикаторов
Modified Moving Averages
Немного модифицированный эксперт из стандартной поставки: MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving AverageRange Oscillator
Range Oscillator — индикатор, показывающий относительное положение средней цены в диапазоне от наивысшего максимума до наименьшего минимума за желаемый период.