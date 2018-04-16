Индикатор RenkoOneBuffer позволяет отображать графики Ренко в подокне индикатора. Тип графиков Ренко показывает лишь движения цены, большие заданного (box size). Он помогает устранить шум и сосредоточиться на основных трендах.

При построении графика время не учитывается, используются лишь ценовые движения. По этой причине графики Ренко не похожи на графики цены.

В этом индикаторе рассчитывается один буфер индикатора H[], он соответствует максимальной цене бара Ренко High[].

Второй индикаторный буффер L[] не является расчетным - он информационный и служит для визуализации минимальной цены бара Ренко (Low[] = Ренко High - BoxSize).

Чем может быть интересен этот индикатор?

Расчетный всего 1 буфер, остальные индикаторные буфера можно использовать для расчета собственных технических индикаторов на базе рассчитанного Ренко High (double H[]);

Расчет Ренко баров на исторических данных оформлен в виде отдельной функции int RENKO(int NBar,double BoxP,double &R[]). Ее можно использовать как самостоятельную функцию в советниках, не используя индикатор.





Параметры индикатора