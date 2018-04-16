CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RenkoOneBuffer - индикатор для MetaTrader 4

Igor Makanu
Igor Makanu

Igor Makanu

.
6 кодов 19 тем 10087 комментариев
Просмотров:
8593
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор RenkoOneBuffer позволяет отображать графики Ренко в подокне индикатора. Тип графиков Ренко показывает лишь движения цены, большие заданного (box size). Он помогает устранить шум и сосредоточиться на основных трендах.

При построении графика время не учитывается, используются лишь ценовые движения. По этой причине графики Ренко не похожи на графики цены.

В этом индикаторе рассчитывается один буфер индикатора H[], он соответствует максимальной цене бара Ренко High[].

Второй индикаторный буффер L[] не является расчетным - он информационный и служит для визуализации минимальной цены бара Ренко (Low[] = Ренко High - BoxSize).

Чем может быть интересен этот индикатор?

  • Расчетный всего 1 буфер, остальные индикаторные буфера можно использовать для расчета собственных технических индикаторов на базе рассчитанного Ренко High (double H[]);
  • Расчет Ренко баров на исторических данных оформлен в виде отдельной функции int RENKO(int NBar,double BoxP,double &R[]). Ее можно использовать как самостоятельную функцию в советниках, не используя индикатор.


Параметры индикатора

  • RenkoBoxSize - высота бара Ренко;
  • History - количество баров для расчета индикатора (если параметр < 0, используются все исторические данные);
  • RenkoHistory - количество Ренко баров для отображения (если параметр < 0, отображаются все бары Ренко).

RenkoOneBuffer

HistoryTicks HistoryTicks

Библиотека доступа советников к прошедшим тикам.

VR Smart Grid Lite VR Smart Grid Lite

Стратегия частичного усреднения и закрытия сети ордеров против тренда.

DeleteTradeArrows DeleteTradeArrows

Удаляет с графика объекты-стрелки, которыми отмечаются сделки на графике. Утилита реализована в виде индикатора, который сам ничего не рисует.

Усредняющий советник по индикатору RSI Усредняющий советник по индикатору RSI

Советник открывает ордера по сигналам индикатора RSI с усреднением.