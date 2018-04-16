Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RenkoOneBuffer - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8593
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор RenkoOneBuffer позволяет отображать графики Ренко в подокне индикатора. Тип графиков Ренко показывает лишь движения цены, большие заданного (box size). Он помогает устранить шум и сосредоточиться на основных трендах.
При построении графика время не учитывается, используются лишь ценовые движения. По этой причине графики Ренко не похожи на графики цены.
В этом индикаторе рассчитывается один буфер индикатора H[], он соответствует максимальной цене бара Ренко High[].
Второй индикаторный буффер L[] не является расчетным - он информационный и служит для визуализации минимальной цены бара Ренко (Low[] = Ренко High - BoxSize).
Чем может быть интересен этот индикатор?
- Расчетный всего 1 буфер, остальные индикаторные буфера можно использовать для расчета собственных технических индикаторов на базе рассчитанного Ренко High (double H[]);
- Расчет Ренко баров на исторических данных оформлен в виде отдельной функции int RENKO(int NBar,double BoxP,double &R[]). Ее можно использовать как самостоятельную функцию в советниках, не используя индикатор.
Параметры индикатора
- RenkoBoxSize - высота бара Ренко;
- History - количество баров для расчета индикатора (если параметр < 0, используются все исторические данные);
- RenkoHistory - количество Ренко баров для отображения (если параметр < 0, отображаются все бары Ренко).
Библиотека доступа советников к прошедшим тикам.VR Smart Grid Lite
Стратегия частичного усреднения и закрытия сети ордеров против тренда.
Удаляет с графика объекты-стрелки, которыми отмечаются сделки на графике. Утилита реализована в виде индикатора, который сам ничего не рисует.Усредняющий советник по индикатору RSI
Советник открывает ордера по сигналам индикатора RSI с усреднением.