高级衰退线 (Advance Decline Line) 指标显示趋势强度线。 它还可以检测其方向可能发生的变化。

它有两个输入参数:

Period - 计算周期;

- 计算周期; Cumulative - 计算算法使用该期间的累计值。

在这段时间内烛条的两个分量，即一个正值和一个负值，用于计算。 结果值是这两个分量之间的差异。 当使用累加算法时，将以前柱线上计算的指标值添加到结果中。

图例1. ADL带有累积计算算法

图例2. ADL未带累积计算算法