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Advance_Decline_Line - MetaTrader 5脚本

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高级衰退线 (Advance Decline Line) 指标显示趋势强度线。 它还可以检测其方向可能发生的变化。

它有两个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Cumulative - 计算算法使用该期间的累计值。

在这段时间内烛条的两个分量，即一个正值和一个负值，用于计算。 结果值是这两个分量之间的差异。 当使用累加算法时，将以前柱线上计算的指标值添加到结果中。

图例1. ADL带有累积计算算法

图例1. ADL带有累积计算算法

图例2. ADL未带累积计算算法

图例2. ADL未带累积计算算法

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20564

USDX_Candle USDX_Candle

以日本烛条形式出现的美元指数。

USDX USDX

美元指数兑一篮子基础货币。

吸收 (Absorption) 吸收 (Absorption)

EA 依据吸收形态进行交易。 操作是以 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单进行。

AwesomeMod AwesomeMod

改编的动量振荡器。