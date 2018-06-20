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USDX 指标以日本烛条形式显示 美元指数。
计算:
USDX = 50.14348112 × EURUSD-0.576 × USDJPY0.136 × GBPUSD-0.119 × USDCAD0.091 × USDSEK0.042 × USDCHF0.036
指标有一个输入参数:
- Reverse - 翻转计算出的指数图表。
请注意，要令指标生效，服务器上必须有以下货币对: EURUSD，USDJPY，GBPUSD，USDCAD，USDSEK 和 USDCHF。 如果其中任何一个不可用，指标不能正确计算。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20563
USDX
美元指数兑一篮子基础货币。Generic_Index
通用指数指标。
Advance_Decline_Line
趋势强度及其可能发生方向变化的指标。吸收 (Absorption)
EA 依据吸收形态进行交易。 操作是以 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单进行。