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Tushar S. Chande 和 Stanley KrollIn 在他们1994年的书，"The New Technical Trader（新技术交易者）"中, 解释了 RSI 可以在扩展的时段中不达到极值水平而在80和20之间振荡，注意，这里用了80和20来表示超买和超卖，而不是传统的70和30。交易者可以在超买或者超卖的时候进入股票市场，可能发现股价还在单边变化。Chande 和 Kroll 开发了随机震荡 RSI 而增加了面敢赌，并且生成超买/超卖信号。
这个版本脱离了它们的描述，实际上它使用了一个信号线儿使它更为敏感。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20342
ErrorDesc
打印 GetLastError() 以及 MqlTradeResult 返回代码为文本描述。Schaff 趋势循环 - TEMA
和最初的 Schaff 趋势循环指标不同，这个版本使用了 TEMA MACD 来进行计算，这使它可以“更快”判断趋势的改变 (即使与 DEMA 版本相比)，而能够提前几个柱生成信号。
Renko 2.0 ATR
这个EA交易并不进行交易，它会在1M图表上生成自定义的交易品种信息。RSI bands
RSI bands 指标在多个方面都有作用，但是主要是用于在主图表上把价格变化将触发超买或者超卖的信号可视化。