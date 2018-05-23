Tushar S. Chande 和 Stanley KrollIn 在他们1994年的书，"The New Technical Trader（新技术交易者）"中, 解释了 RSI 可以在扩展的时段中不达到极值水平而在80和20之间振荡，注意，这里用了80和20来表示超买和超卖，而不是传统的70和30。交易者可以在超买或者超卖的时候进入股票市场，可能发现股价还在单边变化。Chande 和 Kroll 开发了随机震荡 RSI 而增加了面敢赌，并且生成超买/超卖信号。

这个版本脱离了它们的描述，实际上它使用了一个信号线儿使它更为敏感。