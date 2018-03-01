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Mactor 15 - эксперт для MetaTrader 4
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MacTor - сеточный советник, работающий на сигналах стандартного индикатора MACD. В советнике реализована двуязычная поддержка вспомогательной панели.
Для работы берутся:
- сигнал MACD старшего таймфрейма для определения преобладающего тренда (по умолчанию - D1);
- сигнал MACD меньшего таймфрейма, на котором непосредственно ведется торговля (рекомендуемый M5).
Для того чтобы сделать работу более прибыльной, в советник добавлены такие функции как:
- Закрытие сделок по так называемой удельной прибыльности - это доходность в $ с каждого открытой 0.01 лота символа (к примеру, $1 с каждого 0.01 лота);
- После определенного числа открытых сделок в сетке, если не удается закрыть сделки с необходимой удельной доходностью, скрипт будет пытаться закрыть сделки в безубытке;
- Возможность торговли в обе стороны, только в сторону, определяемую автоматически скриптом, с ручным направлением торговли;
- Ограничение времени торговли - возможность указать часы работы советника (к примеру, с 12 до 19 часов);
- Возможность задать период работы советника (например с 1 по 30 января), в течение которого советник не будет открывать новых сеток, и вы сможете вывести прибыль;
- Задать размер депозита, при котором работа советника будет остановлена;
- Возможность ограничить максимальный спред, при котором возможно открытие новых сделок.
Если вы считаете что новостной фон, а также само нынешнее поведение валютной пары не предполагает сильного однонаправленного движения, то скрипт можно запускать в режиме торговли в обе стороны. Тогда прибыль максимизируется. Если вы считаете, что возможно однонаправленное движение выбранного символа, запускаете советник в режиме автоматического определения тренда или однонаправленного вручную указанного тренда.
Настройки советника
- Select Language - выбор языка панели (английский / русский);
- Trade start date - дата начала работы советника;
- End date of trade - дата окончания работы советника;
- Stop deposit - размер депозита, при котором советник останавливает свою работу;
- Trade start hour - время начала работы советника внутри дня, каждый день;
- End hour of trade - время окончания работы советника внутри дня, каждый день;
- Specific profitability, (USD / 0.01 lot) - удельная доходность, по которой закрывают сделки (сколько $ вы хотите получать с 0.01 лота);
- Max orders with SpecProfit - максимальное число сделок, которые будут пытаться закрыться с максимальной удельной доходностью;
- TakeProfit - тейк профит, который устанавливается по умолчанию на первой сделке;
- Step for next order - шаг до открытия следующего ордера сетки;
- Max Lot - максимальный лот, который должен открывать советник, ограничение;
- Use martingale? - используем усиление каждой следующей сделки сетки или нет;
- Deposit percentage - процент от депозита, который берется для первого ордера сетки, по умолчанию 1%;
- Magic - магическое число ордеров советника;
- Max Spread - максимальный спред, при котором будут открываться новые сделки;
- Deals on opening candles - открывать и закрывать сделки только при открытии свечки, при включении данной опции заметно экономится время оптимизации настроек советника;
- Close counter transactions - если выбрано 'true', при появлении сигнала на открытие ордера все встречные сделки будут закрыты (например, при появлении сигнала Buy все сделки Sell будут закрыты);
- Close by specific profitability - закрывать сделки по удельной доходности, если указано 'false', советник будет закрывать сделки по тейк профит (по умолчанию 'true');
- Type graph - тип работы советника:
- Auto MACD D1 - однонаправленная работа по сигналу наибольшего таймфрейма;
- Sell and Buy - советник работает сразу в обе стороны, в Buy и Sell, данный режим подходит только на флетовых участках рынка;
- Only Sell - советник работает и строит сетку только на продажу;
- Only Buy - советник работает и строит сетку только на покупку.
- Slippage - проскальзывание сделок;
- Macd Trend TF - таймфрейм наибольшего MACD, который используется для определения тренда, при режиме работы Auto MACD D1..
Оптимизация советника
Для оптимизации рекомендую подбирать параметры:
- TakeProfit;
- Specific profitability, (USD / 0.01 lot);
- Step for next order.
Для ускорения оптимизации включить Deals on opening candles.
Сам советник был написан для валютной пары USDJPY, но потом в основном работал на GBPAUD M5, настройки по умолчанию подобраны для нее.
Скрипт закрывает все противоположные позиции встречными.Black or White Text
Тёмный или светлый фон? Данная библиотека исключит ситуации, когда текст на графике станет нечитаемым.
Формула расчета индикатора соответствует индексу NYBOT (New York Board of Trade). Это индекс доллара по корзине из шести тех валют, чьи страны образуют наибольший внешнеторговый оборот США.VR Smart Grid Lite
Стратегия частичного усреднения и закрытия сети ордеров против тренда.