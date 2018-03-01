MacTor - сеточный советник, работающий на сигналах стандартного индикатора MACD. В советнике реализована двуязычная поддержка вспомогательной панели.

Для работы берутся:

сигнал MACD старшего таймфрейма для определения преобладающего тренда (по умолчанию - D1);

сигнал MACD меньшего таймфрейма, на котором непосредственно ведется торговля (рекомендуемый M5).

Для того чтобы сделать работу более прибыльной, в советник добавлены такие функции как:

Закрытие сделок по так называемой удельной прибыльности - это доходность в $ с каждого открытой 0.01 лота символа (к примеру, $1 с каждого 0.01 лота);

После определенного числа открытых сделок в сетке, если не удается закрыть сделки с необходимой удельной доходностью, скрипт будет пытаться закрыть сделки в безубытке;

Возможность торговли в обе стороны, только в сторону, определяемую автоматически скриптом, с ручным направлением торговли;

Ограничение времени торговли - возможность указать часы работы советника (к примеру, с 12 до 19 часов);

Возможность задать период работы советника (например с 1 по 30 января), в течение которого советник не будет открывать новых сеток, и вы сможете вывести прибыль;

Задать размер депозита, при котором работа советника будет остановлена;

Возможность ограничить максимальный спред, при котором возможно открытие новых сделок.

Если вы считаете что новостной фон, а также само нынешнее поведение валютной пары не предполагает сильного однонаправленного движения, то скрипт можно запускать в режиме торговли в обе стороны. Тогда прибыль максимизируется. Если вы считаете, что возможно однонаправленное движение выбранного символа, запускаете советник в режиме автоматического определения тренда или однонаправленного вручную указанного тренда.





Настройки советника

Select Language - выбор языка панели (английский / русский);

- выбор языка панели (английский / русский); Trade start date - дата начала работы советника;

- дата начала работы советника; End date of trade - дата окончания работы советника;

- дата окончания работы советника; Stop deposit - размер депозита, при котором советник останавливает свою работу;

- размер депозита, при котором советник останавливает свою работу; Trade start hour - время начала работы советника внутри дня, каждый день;

- время начала работы советника внутри дня, каждый день; End hour of trade - время окончания работы советника внутри дня, каждый день;

- время окончания работы советника внутри дня, каждый день; Specific profitability, (USD / 0.01 lot) - удельная доходность, по которой закрывают сделки (сколько $ вы хотите получать с 0.01 лота);

- удельная доходность, по которой закрывают сделки (сколько $ вы хотите получать с 0.01 лота); Max orders with SpecProfit - максимальное число сделок, которые будут пытаться закрыться с максимальной удельной доходностью;

- максимальное число сделок, которые будут пытаться закрыться с максимальной удельной доходностью; TakeProfit - тейк профит, который устанавливается по умолчанию на первой сделке;

- тейк профит, который устанавливается по умолчанию на первой сделке; Step for next order - шаг до открытия следующего ордера сетки;

- шаг до открытия следующего ордера сетки; Max Lot - максимальный лот, который должен открывать советник, ограничение;

- максимальный лот, который должен открывать советник, ограничение; Use martingale? - используем усиление каждой следующей сделки сетки или нет;

- используем усиление каждой следующей сделки сетки или нет; Deposit percentage - процент от депозита, который берется для первого ордера сетки, по умолчанию 1%;

- процент от депозита, который берется для первого ордера сетки, по умолчанию 1%; Magic - магическое число ордеров советника;

- магическое число ордеров советника; Max Spread - максимальный спред, при котором будут открываться новые сделки;

- максимальный спред, при котором будут открываться новые сделки; Deals on opening candles - открывать и закрывать сделки только при открытии свечки, при включении данной опции заметно экономится время оптимизации настроек советника;

- открывать и закрывать сделки только при открытии свечки, при включении данной опции заметно экономится время оптимизации настроек советника; Close counter transactions - если выбрано 'true', при появлении сигнала на открытие ордера все встречные сделки будут закрыты (например, при появлении сигнала Buy все сделки Sell будут закрыты);

- если выбрано 'true', при появлении сигнала на открытие ордера все встречные сделки будут закрыты (например, при появлении сигнала Buy все сделки Sell будут закрыты); Close by specific profitability - закрывать сделки по удельной доходности, если указано 'false', советник будет закрывать сделки по тейк профит (по умолчанию 'true');

- закрывать сделки по удельной доходности, если указано 'false', советник будет закрывать сделки по тейк профит (по умолчанию 'true'); Type graph - тип работы советника: Auto MACD D1 - однонаправленная работа по сигналу наибольшего таймфрейма; Sell and Buy - советник работает сразу в обе стороны, в Buy и Sell, данный режим подходит только на флетовых участках рынка; Only Sell - советник работает и строит сетку только на продажу; Only Buy - советник работает и строит сетку только на покупку.

- тип работы советника: Slippage - проскальзывание сделок;

- проскальзывание сделок; Macd Trend TF - таймфрейм наибольшего MACD, который используется для определения тренда, при режиме работы Auto MACD D1..





Оптимизация советника

Для оптимизации рекомендую подбирать параметры:

TakeProfit ;

; Specific profitability, (USD / 0.01 lot) ;

; Step for next order.

Для ускорения оптимизации включить Deals on opening candles.

Сам советник был написан для валютной пары USDJPY, но потом в основном работал на GBPAUD M5, настройки по умолчанию подобраны для нее.