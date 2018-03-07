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NYBOT Index - индикатор для MetaTrader 4
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Формула расчета индикатора соответствует индексу NYBOT (New York Board of Trade). Это индекс доллара по корзине из шести тех валют, чьи страны образуют наибольший внешнеторговый оборот США. Большая часть международной торговли США приходится на Еврозону (57,6%), далее следуют Япония – 13,6%, Великобритания – 11,9%, Канада – 9,1%, Швеция – 4,2%.
Параметры индикатора
- historyBars - количество последних баров для расчета;
- turnoverEUR - товарооборот с еврозоной;
- turnoverGBP - товарооборот с Великобританией;
- turnoverCHF - товарооборот со Швейцарией;
- turnoverJPY - товарооборот с Японией;
- turnoverCAD - товарооборот с Канадой;
- turnoverSEK - товарооборот со Швецией;
- symbEURUSD - название символа EURUSD;
- symbGBPUSD - название символа GBPUSD;
- symbUSDCHF - название символа USDCHF;
- symbUSDJPY - название символа USDJPY;
- symbUSDCAD - название символа USDCAD;
- symbUSDSEK - название символа USDSEK;
- multiplier - множитель индекса для придания нужных значений индекса;
- digitsInd - количество цифр после запятой для отображения индикатора.
Примечание: если у вашего брокера нет каких-нибудь символов из списка выше, то допускается для них установить пустую строку, и расчет будет произведен без них.
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