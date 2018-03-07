NYBOT Index

Формула расчета индикатора соответствует индексу NYBOT (New York Board of Trade). Это индекс доллара по корзине из шести тех валют, чьи страны образуют наибольший внешнеторговый оборот США. Большая часть международной торговли США приходится на Еврозону (57,6%), далее следуют Япония – 13,6%, Великобритания – 11,9%, Канада – 9,1%, Швеция – 4,2%.





Параметры индикатора

historyBars - количество последних баров для расчета;

- количество последних баров для расчета; turnoverEUR - товарооборот с еврозоной;

- товарооборот с еврозоной; turnoverGBP - товарооборот с Великобританией;

- товарооборот с Великобританией; turnoverCHF - товарооборот со Швейцарией;

- товарооборот со Швейцарией; turnoverJPY - товарооборот с Японией;

- товарооборот с Японией; turnoverCAD - товарооборот с Канадой;

- товарооборот с Канадой; turnoverSEK - товарооборот со Швецией;

- товарооборот со Швецией; symbEURUSD - название символа EURUSD;

- название символа EURUSD; symbGBPUSD - название символа GBPUSD;

- название символа GBPUSD; symbUSDCHF - название символа USDCHF;

- название символа USDCHF; symbUSDJPY - название символа USDJPY;

- название символа USDJPY; symbUSDCAD - название символа USDCAD;

- название символа USDCAD; symbUSDSEK - название символа USDSEK;

- название символа USDSEK; multiplier - множитель индекса для придания нужных значений индекса;

- множитель индекса для придания нужных значений индекса; digitsInd - количество цифр после запятой для отображения индикатора.

Примечание: если у вашего брокера нет каких-нибудь символов из списка выше, то допускается для них установить пустую строку, и расчет будет произведен без них.