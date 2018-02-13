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Скрипт встречного закрытия (Close By) - скрипт для MetaTrader 4
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Скрипт находит все перекрытые позиции и закрывает их встречными. Такой принцип закрытия позволяет значительно экономить на спреде.
Если указано в параметрах CloseAll = true, то после встречного закрытия скрипт закроет оставшиеся позиции.
По окончанию работы скрипт выводит информацию, на сколько изменился баланс.
Тёмный или светлый фон? Данная библиотека исключит ситуации, когда текст на графике станет нечитаемым.Grid Expert Advisor Turn Spider, ver. 1.0
Сеточный советник "Поворот паука" заданным объемом открывает начальный ордер со скрытыми СЛ и ТП. При срабатывании СЛ открывается противоположный ордер таким же объемом и СЛ, но ТП ордера увеличивается на размер убытка предыдущего ордера. Так позиция переворачивается пока не закроется по ТП. При уходе цены в прибыль, на определенных условиях открывается следующие аналогичные циклы. Количество циклов не ограничено.
Сеточный советник, основанный на индикаторе MACD.NYBOT Index
Формула расчета индикатора соответствует индексу NYBOT (New York Board of Trade). Это индекс доллара по корзине из шести тех валют, чьи страны образуют наибольший внешнеторговый оборот США.