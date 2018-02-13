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Скрипт встречного закрытия (Close By) - скрипт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
6531
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Скрипт находит все перекрытые позиции и закрывает их встречными. Такой принцип закрытия позволяет значительно экономить на спреде.

Если указано в параметрах CloseAll = true, то после встречного закрытия скрипт закроет оставшиеся позиции.

По окончанию работы скрипт выводит информацию, на сколько изменился баланс.

CloseBy

Black or White Text Black or White Text

Тёмный или светлый фон? Данная библиотека исключит ситуации, когда текст на графике станет нечитаемым.

Grid Expert Advisor Turn Spider, ver. 1.0 Grid Expert Advisor Turn Spider, ver. 1.0

Сеточный советник "Поворот паука" заданным объемом открывает начальный ордер со скрытыми СЛ и ТП. При срабатывании СЛ открывается противоположный ордер таким же объемом и СЛ, но ТП ордера увеличивается на размер убытка предыдущего ордера. Так позиция переворачивается пока не закроется по ТП. При уходе цены в прибыль, на определенных условиях открывается следующие аналогичные циклы. Количество циклов не ограничено.

Mactor 15 Mactor 15

Сеточный советник, основанный на индикаторе MACD.

NYBOT Index NYBOT Index

Формула расчета индикатора соответствует индексу NYBOT (New York Board of Trade). Это индекс доллара по корзине из шести тех валют, чьи страны образуют наибольший внешнеторговый оборот США.