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Сеточный советник "Поворот паука" заданным объемом открывает начальный ордер со скрытыми СЛ и ТП. При срабатывании СЛ открывается противоположный ордер таким же объемом и СЛ, но ТП ордера увеличивается на размер убытка предыдущего ордера. Так позиция переворачивается пока не закроется по ТП. При уходе цены в прибыль, на определенных условиях открывается следующие аналогичные циклы. Количество циклов не ограничено.