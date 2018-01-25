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Black or White Text - библиотека для MetaTrader 4
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Бывает, что на график валютной пары, в рамках работы индикатора или советника, требуется поставить текст. Но какой фон графика выберет конечный пользователь программы?! Возможно стандартный черный текст потеряется на темном фоне графика. Или наоборот белый текст сольется со светлым рабочим экраном.
Можно конечно вывести в настройки цвет текста, но более профессиональным шагом будет решить эту задачу программным способом. Несколько строчек кода исключат ситуации, когда текст станет не читаемым.
В этой библиотеке находится функция проверки цвета, темный он или светлый. Функция возвращает цвет контрастного текста (белый или черный) для проверяемого фона. Другая функция в библиотеке возвращает цвет фона графика в терминале.
Сеточный советник "Поворот паука" заданным объемом открывает начальный ордер со скрытыми СЛ и ТП. При срабатывании СЛ открывается противоположный ордер таким же объемом и СЛ, но ТП ордера увеличивается на размер убытка предыдущего ордера. Так позиция переворачивается пока не закроется по ТП. При уходе цены в прибыль, на определенных условиях открывается следующие аналогичные циклы. Количество циклов не ограничено.Дублер установленного на графике индикатора
На основании уже запущенного на графике стрелочного индикатора заполняет свои буферы. Так же в коде есть функции для работы с файлами *.bmp.
Скрипт закрывает все противоположные позиции встречными.Mactor 15
Сеточный советник, основанный на индикаторе MACD.