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Библиотеки

Black or White Text - библиотека для MetaTrader 4

Andrey Kaunov
Andrey Kaunov

Andrey Kaunov

5 (177)
Привет, меня зовут Андрей Каунов. Я специализируюсь на создании экспертов, индикаторов и скриптов для платформы Meta Trader 4/5. Мой опыт программирования составляет более 18 лет. Считаю, что любую идею можно воплотить в коде. Я имею опыт реальной торговли, поэтому выполняю техническое задание
7 продуктов 3 кода 8 тем 567 комментариев
Просмотров:
2499
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
\MQL4\Scripts\
TextColor_script.mq4 (2.54 KB) просмотр
\MQL4\Include\
TextColor.mqh (5.77 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Бывает, что на график валютной пары, в рамках работы индикатора или советника, требуется поставить текст. Но какой фон графика выберет конечный пользователь программы?! Возможно стандартный черный текст потеряется на темном фоне графика. Или наоборот белый текст сольется со светлым рабочим экраном.

Можно конечно вывести в настройки цвет текста, но более профессиональным шагом будет решить эту задачу программным способом. Несколько строчек кода исключат ситуации, когда текст станет не читаемым.

В этой библиотеке находится функция проверки цвета, темный он или светлый. Функция возвращает цвет контрастного текста (белый или черный) для проверяемого фона. Другая функция в библиотеке возвращает цвет фона графика в терминале.

Grid Expert Advisor Turn Spider, ver. 1.0 Grid Expert Advisor Turn Spider, ver. 1.0

Сеточный советник "Поворот паука" заданным объемом открывает начальный ордер со скрытыми СЛ и ТП. При срабатывании СЛ открывается противоположный ордер таким же объемом и СЛ, но ТП ордера увеличивается на размер убытка предыдущего ордера. Так позиция переворачивается пока не закроется по ТП. При уходе цены в прибыль, на определенных условиях открывается следующие аналогичные циклы. Количество циклов не ограничено.

Дублер установленного на графике индикатора Дублер установленного на графике индикатора

На основании уже запущенного на графике стрелочного индикатора заполняет свои буферы. Так же в коде есть функции для работы с файлами *.bmp.

Скрипт встречного закрытия (Close By) Скрипт встречного закрытия (Close By)

Скрипт закрывает все противоположные позиции встречными.

Mactor 15 Mactor 15

Сеточный советник, основанный на индикаторе MACD.