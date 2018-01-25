Бывает, что на график валютной пары, в рамках работы индикатора или советника, требуется поставить текст. Но какой фон графика выберет конечный пользователь программы?! Возможно стандартный черный текст потеряется на темном фоне графика. Или наоборот белый текст сольется со светлым рабочим экраном.

Можно конечно вывести в настройки цвет текста, но более профессиональным шагом будет решить эту задачу программным способом. Несколько строчек кода исключат ситуации, когда текст станет не читаемым.

В этой библиотеке находится функция проверки цвета, темный он или светлый. Функция возвращает цвет контрастного текста (белый или черный) для проверяемого фона. Другая функция в библиотеке возвращает цвет фона графика в терминале.