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Советники

Grid Expert Advisor Turn Spider, ver. 1.0 - эксперт для MetaTrader 4

Andrey Kaunov
Andrey Kaunov

Andrey Kaunov

5 (177)
Привет, меня зовут Андрей Каунов. Я специализируюсь на создании экспертов, индикаторов и скриптов для платформы Meta Trader 4/5. Мой опыт программирования составляет более 18 лет. Считаю, что любую идею можно воплотить в коде. Я имею опыт реальной торговли, поэтому выполняю техническое задание
7 продуктов 3 кода 8 тем 567 комментариев
Просмотров:
15254
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Сеточный советник "Поворот паука" заданным объемом открывает начальный ордер со скрытыми SL и TP. При срабатывании SL открывается противоположный ордер таким же объемом и SL, но TP ордера увеличивается на размер убытка предыдущего ордера. Так позиция переворачивается пока не закроется по TP. При уходе цены в прибыль, на определенных условиях открывается следующие аналогичные циклы. Количество циклов не ограничено.

Советник работает на любом инструменте и не зависит от таймфрейма. Но таймфрейм при открытых ордерах менять не следует.

Информация на графике показывает количество открытых циклов, текущий тейк профит каждого цикла и расстояние до максимально удаленного тейк профита.


Входные параметры

  • Lots = 0.1 - размер торгуемого лота;
  • SLandTP = 12 - размер SL и TP;
  • MinMultTPnextCycle = 6 - размер минимального множителя TP для следующего цикла (во сколько раз должен увеличится тейк профит цикла чтобы открыть следующий цикл. Иными словами - количество переворотовб после которых открываем следующий цикл);
  • OpenHour_1 = 8 - час открытия ордера 1-го ордера, если все циклы закрыты;
  • OpenMinute_1 = 0 - минуты открытия ордера 1;
  • OpenHour_2 = 16 - час открытия ордера 2-го ордера, если все циклы закрыты;
  • OpenMinute_2 = 30 - минуты открытия ордера 2;
  • Slippage = 3 - проскальзывание.

В виду того что советник работает одним объемом на всех ордерах, а когда цена уходит все сделки находятся в плюсе, нагрузки на депозит в виде просадки нет. Все убытки фиксируются сразу, а отрабатываются после закрытия по TP. Тем не менее советник далек от прибыльной торговли и требует доработки.

Дублер установленного на графике индикатора Дублер установленного на графике индикатора

На основании уже запущенного на графике стрелочного индикатора заполняет свои буферы. Так же в коде есть функции для работы с файлами *.bmp.

VolumeVolatilityBounceSignals VolumeVolatilityBounceSignals

Отображение сигналов разворота тренда на основе анализа тиковых объемов и величины волатильности.

Black or White Text Black or White Text

Тёмный или светлый фон? Данная библиотека исключит ситуации, когда текст на графике станет нечитаемым.

Скрипт встречного закрытия (Close By) Скрипт встречного закрытия (Close By)

Скрипт закрывает все противоположные позиции встречными.