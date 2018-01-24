Сеточный советник "Поворот паука" заданным объемом открывает начальный ордер со скрытыми SL и TP. При срабатывании SL открывается противоположный ордер таким же объемом и SL, но TP ордера увеличивается на размер убытка предыдущего ордера. Так позиция переворачивается пока не закроется по TP. При уходе цены в прибыль, на определенных условиях открывается следующие аналогичные циклы. Количество циклов не ограничено.

Советник работает на любом инструменте и не зависит от таймфрейма. Но таймфрейм при открытых ордерах менять не следует.

Информация на графике показывает количество открытых циклов, текущий тейк профит каждого цикла и расстояние до максимально удаленного тейк профита.





Входные параметры

Lots = 0.1 - размер торгуемого лота;

- размер торгуемого лота; SLandTP = 12 - размер SL и TP;

- размер SL и TP; MinMultTPnextCycle = 6 - размер минимального множителя TP для следующего цикла (во сколько раз должен увеличится тейк профит цикла чтобы открыть следующий цикл. Иными словами - количество переворотовб после которых открываем следующий цикл);

- размер минимального множителя TP для следующего цикла (во сколько раз должен увеличится тейк профит цикла чтобы открыть следующий цикл. Иными словами - количество переворотовб после которых открываем следующий цикл); OpenHour_1 = 8 - час открытия ордера 1-го ордера, если все циклы закрыты;

- час открытия ордера 1-го ордера, если все циклы закрыты; OpenMinute_1 = 0 - минуты открытия ордера 1;

- минуты открытия ордера 1; OpenHour_2 = 16 - час открытия ордера 2-го ордера, если все циклы закрыты;

- час открытия ордера 2-го ордера, если все циклы закрыты; OpenMinute_2 = 30 - минуты открытия ордера 2;

- минуты открытия ордера 2; Slippage = 3 - проскальзывание.

В виду того что советник работает одним объемом на всех ордерах, а когда цена уходит все сделки находятся в плюсе, нагрузки на депозит в виде просадки нет. Все убытки фиксируются сразу, а отрабатываются после закрытия по TP. Тем не менее советник далек от прибыльной торговли и требует доработки.