Проблема, которую решает: если необходимо программное использование индикатора с настройками не по умолчанию, а настроек в индикаторе более 59 (невозможно задать более чем 59 программно и, разумеется, нет возможности менять исходный код), т.е. индикатор нет возможности подключить. Таким образом, возможно поставить этот дублер, буферы которого будут соответствовать (в поле видимости) с буферам индикатора, что установлен, и потом этот дублер можно использовать программно, например, подключить в советник.

Пример применения: ставим на график нужный индикатор и на тот же график советник, использующий дублер. Советник сможет получать сигналы от индикатора что на графике.

Принцип работы: анализирует сделанный скриншот нужного графика и ищет на нем стрелки, не использует DLL. Синхронизация баров происходит на основании вертикальных линий, которые сам же рисует.





Настройки

Arrow Buy Color - цвет стрелки, которая является сигналом к покупке;

- цвет стрелки, которая является сигналом к покупке; Arrow Sell Color - цвет стрелки, которая является сигналом к продаже.





Необходимые требования для работы

Уникальный цвет сигнала для Buy (нигде более не используемый на графике);

Уникальный цвет сигнала для Sell (нигде более не используемый на графике);

Стрелки индикатора были в поле видимости, НЕ перекрыты другими объектами;

Один дублер на один график.





Пример

1) На графике предварительно установлен любой индикатор с цветами стрелок (или других любых знаков) clrCoral и clrCornflowerBlue.

2) задаем эти цвета в дублере:

3) получаем соответственные буферы: