Отображение сигналов разворота тренда на основе анализа тиковых объемов и величины волатильности.

Для поиска сигналов разворота тренда индикатор использует показания трех индикаторов:

VolatilityAverageSingleHighLimit; Volumes; Moving Average единичного периода и типичной ценой (далее - МА).

Сигнал на покупку или продажу генерируется в том случае, если линия единичной волатильности индикатора VolatilityAverageUnitHighLimit превышает линию повышенной волатильности на том баре, где индикатор Volume формирует локальный экстремум. При этом линия единичной волатильности должна быть выше своего предыдущего значения (см. рис. 1).

Рис. 1. Общее условие для формирование сигнала покупки или продажи.

Если общее условие для генерации сигнала выполнено, то дальше определяется направление сигнала. Для формирования сигнала покупки нужно, чтобы линия МА уменьшалась на двух барах подряд. Для формирования сигнала продажи требуется рост МА на двух барах подряд (см. рис. 2).

Рис. 2 Рост и падение МА на двух барах подряд.

В итоге получаем такие торговые сигналы, генерируемые индикатором VolumeVolatilityBounceSignals (см. рис. 3).

Рис. 3. Торговые сигналы индикатора VolumeVolatilityBounceSignals.





Параметры индикатора

Volatility average period - период расчета среднего значения волатильности;

- период расчета среднего значения волатильности; Candle price - цена расчета МА. Рекомендуется типичная цена;

- цена расчета МА. Рекомендуется типичная цена; Average volatility ratio - коэффициент умножения значения среднего значения волатильности для получения величины повышенной средней волатильности;

- коэффициент умножения значения среднего значения волатильности для получения величины повышенной средней волатильности; Alert on signal? - включение или выключение показа окна Alert при обнаружении торгового сигнала;

- включение или выключение показа окна Alert при обнаружении торгового сигнала; Notification on signal? - включение или выключение отправки Push-уведомления при обнаружении торгового сигнала;

- включение или выключение отправки Push-уведомления при обнаружении торгового сигнала; Number of bars to display - количество баров, на котором отображаются показания индикатора.

Подробнее с методикой можно ознакомиться в материале Отбой волатильности. Часть 5.