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WeekdayOnDropped - скрипт для MetaTrader 4
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AutoFiboBuilder
Советник для автоматического расчета и построения фибо сеткиУскоренное закрытие позиций
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ATR Up and Down
Индикатор ATR UD показывает среднее значения роста и падения от цены открытия за N период. А также реальное значение роста и падения не зависимо от периодаKeg of money management
Скрипт мани менеджмент, который считает за вас потенциальную прибыль, возможный убыток, процент риска, на всём счету и по каждому инструменту. Показывает где не выставлены стоп-лоссы и тейк-профиты.