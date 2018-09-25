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WeekdayOnDropped - скрипт для MetaTrader 4

Andery Voronin
Andery Voronin

Andery Voronin

4 (1)
3 продукта 3 кода 11 комментариев
Просмотров:
2601
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Работа скрипта

AutoFiboBuilder AutoFiboBuilder

Советник для автоматического расчета и построения фибо сетки

Ускоренное закрытие позиций Ускоренное закрытие позиций

Советник рисует на каждой открытой позиции крестик и при нажатии на него позиция закрывается.

ATR Up and Down ATR Up and Down

Индикатор ATR UD показывает среднее значения роста и падения от цены открытия за N период. А также реальное значение роста и падения не зависимо от периода

Keg of money management Keg of money management

Скрипт мани менеджмент, который считает за вас потенциальную прибыль, возможный убыток, процент риска, на всём счету и по каждому инструменту. Показывает где не выставлены стоп-лоссы и тейк-профиты.