Параметры

Candles in synthetic bar - Количество свечей для создания синтетической свечи. Любое натуральное число больше 2.

- Количество свечей для создания синтетической свечи. Любое натуральное число больше 2. Concentration, % - Концентрация свечей в одной из ценовых половин диапазона в процентном выражении. Достижение этой величины позволяет отнести свечу к хвостатой. Любое значение больше 0 и меньше 100%.

- Концентрация свечей в одной из ценовых половин диапазона в процентном выражении. Достижение этой величины позволяет отнести свечу к хвостатой. Любое значение больше 0 и меньше 100%. Applied price - Способ усреднения цен свечей. Помимо стандартных семи цен свечи (открытие, закрытие, максимум, минимум, средняя, типичная и взвешенная) используется способ полного среднего (Full Average), который представляет собой сумму цен открытия, закрытия, максимума и минимума, деленную на 4.

- Способ усреднения цен свечей. Помимо стандартных семи цен свечи (открытие, закрытие, максимум, минимум, средняя, типичная и взвешенная) используется способ полного среднего (Full Average), который представляет собой сумму цен открытия, закрытия, максимума и минимума, деленную на 4. Displaying bars amount - Количество свечей графика, на которых отображаются показания индикатора. 0 - все доступные свечи.





Описание

Индикатор Хвостатые свечи обладает одним существенным недостатком: допускает отображение практически одной и той же хвостатой свечи на протяжении нескольких свечей после формирования первоначального сигнала. Такое поведение индикатора объясняется тем, что проверка существования предыдущего сигнала проводится только на одной предыдущей свече. Чтобы полностью исключить дублирование сигналов, потребуется осуществить проверку наличия подобного сигнала, как минимум, на половине предшествующих свечей, участвующих в формировании сигнала. Например, при периоде хвостатых свечей 100 баров (параметр Candles in synthetic bar равен 100) потребуется провести поиск наличия хвостатой свечи, подобной обнаруженной, на предыдущих 100 / 2 + 1 = 51 баре. Это первое отличие новой версии индикатора от предыдущей версии.

Второе отличие касается эстетической стороны, которая позволит трейдеру лучше оценить ту или иную торговую ситуацию. Предыдущая версия индикатора недостаточно информативна, т.к. отображает найденные свечи небольшими точками, которые, кроме типа и местоположения свечи, ничего не говорят трейдеру. Для полноценного анализа пользователю необходимо видеть весь диапазон, который относится к синтетической свече, а также ее экстремумы. В итоге, вместо точки красного или синего цвета трейдер будет наблюдать полноценную свечу, состоящую из такого количества свечей, которое было задано в параметре индикатора Candles in synthetic bar.