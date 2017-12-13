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Индикаторы

Хвостатые свечи - индикатор для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
Просмотров:
14009
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Хвостатые свечи - это свечи, у которых тело находится строго в верхней или нижней половине свечи. При этом другая половина свечи образует собой хвост:

  • Свеча с нижним хвостом - тело находится в верхней половине свечи, хвост - в нижней.
  • Свеча с верхним хвостом - тело находится в нижней половине свечи, хвост - в верхней.

Если свеча обладает нижним хвостом, то это указание на образование уровня поддержки и, следовательно, сигнал покупки. Свеча с верхним хвостом указывает на образование уровня сопротивления, и, как следствие, сигнала продажи.


Параметры

  • Candles in synthetic bar - количество свечей для создания синтетической свечи. Любое натуральное число больше 2.
  • Concentration, % - концентрация свечей в одной из ценовых половин диапазона в процентном выражении. Достижение этой величины позволяет отнести свечу к хвостатой. Любое значение больше 0 и меньше 100%.
  • Applied price - способ усреднения цен свечей. Помимо стандартных семи цен свечи (открытие, закрытие, максимум, минимум, средняя, типичная и взвешенная) используется способ полного среднего (Full Average), который представляет собой сумму цен открытия, закрытия, максимума и минимума, деленную на 4.
  • Displaying bars amount - количество свечей графика, на которых отображаются показания индикатора. 0 - все доступные свечи.


Логика построения свечей

Исходя из того факта, что у разных брокеров могут немного отличаться цены открытия, закрытия, максимумов и минимумов одной и той же свечи, в индикаторе используется создание синтетической свечи нужного периода на основании предшествующих ей свечей. К примеру, для создания синтетической часовой свечи нужно использовать минутный график и 60 предыдущих свечей (параметр Candles in synthetic bar). В итоге момент открытия и закрытия синтетической свечи не обязательно будет попадать на реальную границу часа. Также синтетическая свеча отличается от стандартной тем, что в ней всегда участвует заданное количество свечей (в стандартной часовой свече может быть меньше 60-и минутных свечей).

От каждой такой свечи, из которой состоит синтетическая свеча, берется заданная цена (параметр Applied price). Среди используемых свечей определяется средняя цена, представляющая собой половину разности между максимальной и минимальной ценами диапазона. Относительно этой середины подсчитывается количество свечей в верхней и нижней половинах синтетической свечи.

Если количество свечей в одной из половин интервала в процентном отношении от всего количества свечей достигает величины, указанной в параметре Concenration, то свеча считается хвостатой. На следующей свече после регистрации синтетической хвостатой свечи отображается значок. Цвет значка будет красным, если хвост у свечи верхний, и синим - если нижний.

Рис. 1 - Сигналы индикатора CaudateCandles_Synthetic.

Подробнее о хвостатых свечах - Метод хвостатых свечей.

Specnaz Specnaz

Стратегия для боковых движений.

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Советник основан на показателях прошлой недели.

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Переключение таймфреймов текущего окна с клавиатуры Переключение таймфреймов текущего окна с клавиатуры

Переключение таймфреймов окна последовательно с клавиатуры. Управляющие клавиши - "U" и "D" (для меня ассоциируются со словами "up" - вверх - и "down" - вниз.). Клавиши можно настраивать при старте индикатора.