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Stochastic - эксперт для MetaTrader 4
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Цель советника
- проверка точности выдаваемых сигналов индикатором на открытие позиций с различными настройками индикатора и советника на разных таймфреймах и финансовых инструментах;
- показ статистики после тестирования для визуального просмотра работы советника на истории и оптимизации входных параметров;
- выявление слабых сторон советника для последующего устранения путем доработки его различными фильтрами и настройками.
Условия открытия позиции Buy
- главная линия индикатора пересекает сигнальную линию снизу вверх;
- главная и сигнальная линии индикатора находятся ниже уровня покупки;
- в рынке нет открытых позиций.
Условия открытия позиции Sell
- главная линия индикатора пересекает сигнальную линию сверху вниз;
- главная и сигнальная линии индикатора находятся выше уровня продажи;
- в рынке нет открытых позиций.
После открытия позиции сразу устанавливаются стоп ордера.
Условие закрытия позиции Buy
Если цена Bid пересечет уровень прибыли или убытка.
Условие закрытия позиции Sell
Если цена Ask пересечет уровень прибыли или убытка.
Внешние настройки советника
- Магик - используется для того, чтобы советник отличал свою работу от работы другого советника;
- Объем - объем открываемой позиции;
- Прибыль - при пересечении уровня прибыли ценой котировки,позиция закроется, рассчитывается в пунктах;
- Убыток - при пересечении уровня убытка ценой котировки, позиция закроется, рассчитывается в пунктах;
- Уровень покупки - используется как фильтр, для открытия позиции Buy;
- Уровень продаж - используется как фильтр, для открытия позиции Sell.
Настройки индикатора стандартные.
Результаты тестирования
Переключение таймфреймов текущего окна с клавиатуры
Переключение таймфреймов окна последовательно с клавиатуры. Управляющие клавиши - "U" и "D" (для меня ассоциируются со словами "up" - вверх - и "down" - вниз.). Клавиши можно настраивать при старте индикатора.ForexFactory News EA Template Without DLL
Шаблон для новостного советника по новостям ForexFactory.com
Визуализация хвостатых свечей
Отображение хвостатых свечей в виде обычной свечи, а не точкой.Управляемые уровни Мюррея-Ганна
Простой индикатор уровней Мюррея-Ганна, который можно использовать, как стандартный инструмент Fibo, перемещая управляющую линию в нужные вам координаты. Длина, толщина, стиль линий настраиваются. Тепреь совместимо с MQL5.