Переключение таймфреймов окна последовательно с клавиатуры. Управляющие клавиши - "U" и "D" (для меня ассоциируются со словами "up" - вверх - и "down" - вниз.). Клавиши можно настраивать при старте индикатора.

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